Tierischer Launch-Trailer zum Abenteuer Lost Ember eingetroffen

Morgen, am 22. November, erscheint Lost Ember, das Debütprojekt des deutschen Indie-Studios Mooneye Studios. Das Spiel versetzt uns in die Rolle eines Wolfes, der durch eine wundersame Welt streift, um mehr über die verlorene Zivilisation zu erfahren, die vor langer Zeit hier gelebt haben soll. Während unserer Reise werden wir den Körper des Vierbeiners verlassen können, um andere Tiere zu kontrollieren und uns auf diesem Weg durch das Spiel manövrieren. Fünf bis sechs Stunden Spielzeit soll Lost Ember bieten, neben Erkundung wird das Lösen von Rätseln ein zentraler Aspekt sein. Knapp 30 Euro zahlt ihr auf Playstation 4, Xbox One und dem PC (Steam/GOG) für das Game, der neue Launch-Trailer gibt euch weitere Eindrücke. An einer Nintendo-Switch-Version arbeitet das kleine Team ebenfalls, allerdings müssen sich die Fans darauf noch "einige Monate" gedulden, hieß es zuletzt in der Pressemitteilung.

