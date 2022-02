Thunderful bezeichnet Veröffentlichung von The Gunk als „großen Erfolg", PC-Versionen geplant

HQ

Thunderful Games und Image & Form möchten das 3D-Adventure The Gunk im Frühjahr auf Steam und "weiteren PC-Plattformen" veröffentlichen. Gleichzeitig fügen die Entwickler einen Fotomodus sowie die fünf Sprachoptionen brasilianisch, portugiesisch, japanisch, russisch und chinesisch (vereinfacht) hinzu. Dank des neuen Screenshot-Tools werden Spieler in der Lage sein, Schnappschüsse aus ihrem Abenteuer festzuhalten, zu bearbeiten und online mit anderen zu teilen.

In The Gunk landen zwei Schrotthändler auf einem Planeten, auf dem sie eine merkwürdige Substanz entdecken. Dieser schwarze Glibber stellt die beiden Abenteurer vor einige Herausforderungen, wie ihr in unserer Kritik nachlesen könnt. Publisher Thunderful bezeichnet Veröffentlichung des Spiels auf Xbox-Konsolen im vergangenen Dezember als „großen Erfolg", was vermutlich an der Werbeoffensive Microsofts lag. Konkrete Spielerzahlen wurden nicht genannt.