Es gibt Spieleserien, die auf dem Boden der Gefrierschränke der Entwickler platziert wurden und dort bleiben werden. Bei Capcom finden wir das Rollenspiel Breath of Fire, Sony hat den Waschbären Sly Cooper und Nintendo hat F-Zero (nein, das neue Battle-Royale-Spiel zählt nicht). Aber Nintendo hat auch eine andere klassische Spieleserie, die sie vergessen zu haben scheinen, nämlich Punch-Out!! wo das letzte Spiel vor 14 Jahren in Form von Doc Louis's Punch-Out für die Wii veröffentlicht wurde!!. Es wurde auch nur in Nordamerika als WiiWare veröffentlicht. Und um ehrlich zu sein, haben es nicht viele andere gewagt, den verworfenen Genre-Fehdehandschuh aufzunehmen. Bis jetzt.

Das Indie-Studio Purple Tree aus Argentinien, das laut seiner Website neun Personen im Team hat, hat zuvor den Golazo! -Serie, beschlossen aber, zu prüfen, wie sie diese Art von Boxspiel wiederbeleben könnten. Das Ergebnis ist Thunder Ray, was passenderweise auch der Name der Hauptfigur im Spiel ist. Es ist ganz klar, dass die Inspiration Punch-Out!! ist. Das Setup ist genau das gleiche. Wir sehen den Kampf hinter dem Rücken von Thunder Ray und mit verschiedenen Gegnern vor uns. Es geht dann darum, die Muster der verschiedenen Bosse zu lernen und wann sie welchen Schlag ausführen werden. Auf den höheren Schwierigkeitsgraden gibt es ein wenig Versuch und Irrtum, da Sie sich nicht einfach zum Sieg durchschlagen können. Wenn zum Beispiel ein Kämpfer mit der rechten Hand angreift, musst du dich in die entgegengesetzte Richtung beugen, um dem Schlag auszuweichen. Oder ein anderer Kämpfer gibt geräuschbasierte Hinweise auf das, was kommen wird. Sowohl unser eigener Boxer als auch die Gegner haben einen Maßstab für die verbleibende Gesundheit. Leeren Sie es, indem Sie Schläge austeilen und den Konkurrenten zu Boden schicken. Wer dreimal auf die Matte schlägt, verliert. Das meiste davon ist aus dem alten NES-Klassiker zu erkennen. Aber dann wirft das Spiel einige unerwartete Dinge in den Mix.

Denn wer will schon gegen menschliche Boxer kämpfen, wenn es Außerirdische gibt, die es zu verprügeln gilt? Thunder Ray ist es leid, dass es kein menschliches Wesen gibt, das auch nur annähernd so gut ist wie er, und nach einem weiteren im Eröffnungskampf, der als Lehrkampf für alle Knöpfe und so dient, scheint sein Gebet erhört zu werden. Ein kleiner Außerirdischer kommt und entführt Ray in den Weltraum. Es gibt ein grotesk riesiges Monster, eine Hexe, eine schattenhafte Figur, die aussieht wie aus einem Disney-Film (aber mit einem Messer), und andere interessante Charaktere. Sie haben auch andere Kräfte, die wir normalerweise nicht beim Menschen sehen. Die Hexe erschafft einen Lichtschild, der zerbrochen werden muss, bevor sie verletzt werden kann. Ein anderer Charakter kann uns vergiften und ein dritter kann uns verwirren, was dazu führt, dass der Joystick und die Tasten vertauscht werden. Es sind Dinge wie diese, die verhindern, dass sich das Spiel wiederholt, was die Grundformel des Ausweichens und Schlagens ist, ohne sich im Ring zu bewegen. Purple Tree hat daher auch zusätzliche Bewegungen eingebaut. Rechts und links auf dem Steuerknüppel ist natürlich die Richtung, in die wir uns neigen, um Schlägen auszuweichen, aber nach unten können einige Schläge auf den Kopf ausgewichen werden, und nach oben können Ihre Herzöge geblockt werden. Alle vier Tasten werden auch auf unterschiedliche Weise verwendet. Zwei dienen dazu, mit der linken oder rechten Hand hoch gegen den Kopf zu schlagen, während die anderen beiden gegen den Körper gerichtet sind. Durch Gedrückthalten von LB oder RB auf dem Xbox-Controller (und entsprechend auf anderen Handcontrollern) ist es möglich, sich für einen extra harten Schlag aufzuladen. Aber du musst taktisch vorgehen, denn du musst auch den Überblick über eingehende Schläge behalten. Irgendwann füllt sich eine Spezialangriffsanzeige und wenn sie voll ist, kannst du beide Tasten gleichzeitig drücken, um eine große Kombo zu bilden.

Besonders auffällig ist die Grafik. Die Farben stechen wirklich hervor und es fühlt sich an, als würde man entweder einen Box-Manga lesen oder einen Anime sehen. Die Hintergründe und Charaktere haben wirklich... Zeichen. Wenn man bedenkt, dass es sich bei den Gegnern um Außerirdische handelt, ist es auch gelungen, einige wirklich denkwürdige Kämpfe zu schaffen. Der bereits erwähnte Schattencharakter Lord Worw ist mein Favorit. Alle Angriffe und Bewegungen fließen gut. Es gibt auch einige wirklich blutige Bilder, vor allem, wenn bestimmte Charaktere besiegt werden und explodieren, wodurch Blut und Eingeweide fliegen.

Das Spiel ist gut für das, was es ist, und wenn Sie ein Fan von Punch-Out waren!! In der guten alten Zeit könnte dies etwas sein, das man sich ansehen sollte. Zumal das Spiel relativ günstig ist. Was das ganze Erlebnis jedoch nach unten zieht, ist die Spielzeit. Es gibt nur einen Spielmodus und das ist, die Geschichte gegen acht verschiedene Charaktere zu spielen. Dies dauert etwa 2,5 bis 3 Stunden, je nachdem, wie schnell du die Kämpfe abschließen kannst. Danach bleibt nur noch einmal.

