Thrustmaster kündigt den driftfreien Heart Controller an

Über das Problem des sogenannten "Stick-Drifts" wurde in dieser Generation viel gesprochen, was bedeutet, dass sich die Charaktere von selbst bewegen, ohne dass man den Analogstick schnippt.

Der Zubehörhersteller Thrustmaster behauptet nun, mit einem neuen Premium-Controller für Xbox (funktioniert auch für PC) eine Lösung für dieses Problem zu haben, die er Heart Controller nennt. Heart ist ein Akronym, das in diesem Fall für "HallEffect AccuRate Technology" steht, wobei Thrustmaster sagt, dass ihre 15-jährige Erfahrung auf dem Gebiet der Hall-Effekt-Technologie in ihren Flugsimulator-Joysticks bedeutet, dass sie eine großartige Lösung haben:

"Bei herkömmlichen Gamepads nutzt sich die Potentiometer-Technologie mit der Zeit ab, was zu einem Verlust an Präzision und Drift führt. Mit H.E.A.R.T. wird die Position ohne mechanische Reibung gemessen, wodurch Drift vollständig ausgeschlossen wird. Dadurch behält das Gamepad seine anfängliche Präzision wie am ersten Tag."

Unter all den Details des Controllers finden wir auch Tasten mit mechanischen Schaltern, die angeblich 64 % schneller sind als Standardvarianten, eine solide Unterstützung für LED-Beleuchtung sowie eine Empfindlichkeit von 0,01 Grad für Bewegungen des Analogsticks.

Wenn das interessant klingt, können Sie Ihren Heart Controller unter diesem Link direkt bei Thrustmaster für 99 US-Dollar bestellen, er ist aber auch in gut sortierten Spieleläden erhältlich.