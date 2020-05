Through the Darkest of Times bekämpft Drittes Reich von innen heraus mit iOS und Android

Nicht alle Deutschen haben Hitlers Nazireich unterstützt, denn im zunehmend auswegloseren Verlauf des Zweiten Weltkriegs bildeten sich vielerorts Widerstandsgruppen, die sich gegen die Nazis auflehnten. Ein Spiel das sich mit dieser wichtigen Thematik beschäftigt ist Through the Darkest of Times, der Gewinner der Kategorie "Best Serious Game" beim Deutschen Computerspielpreis 2020. Der Titel ist bereits auf dem PC erhältlich und steht mittlerweile auch auf Google Play und im App Store (für je acht Euro) bereit.

