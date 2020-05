Thimbleweed Park bekommt kostenlose, kleine Fortsetzung

Ron Gilbert ist eine der wichtigsten Figuren im Genre der klassischen Point&Click-Abenteuer und er kehrte vor einigen Jahren mit Thimbleweed Park zurück - unser guter Freund Christian hat sich mit dem Entwickler ausgiebig darüber unterhalten, bevor er uns verlassen hat. Dieses Spiel wurde von Spielern und Kritikern sehr begrüßt und bietet alles, was die alten Fans lieben: lustige Charaktere, eine tolle Geschichte und viel Humor.

Seitdem ist Gilbert allerdings ziemlich diskret, weshalb wir bislang nicht wussten, was der Mann als Nächstes plant. Am Wochenende wurde jedoch überraschend eine kleine Mini-Episode seines letzten Spiels veröffentlicht - wohl weil ihm langweilig war. In Delores: A Thimbleweed Park Mini-Adventure steuern wir die Fotografin Delores bei ihrem neuen Abenteuer. Da diese Zusatzgeschichte nach Thimbleweed Park spielt, solltet ihr euch das hier erst anschauen, nachdem ihr das Original durchgespielt habt.

Das Projekt ist ein kleines Experiment, das ihr kostenlos im Epic Game Store oder auf Steam spielen könnt. Scheint den Leuten auch ganz gut zu gefallen.