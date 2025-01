Thijs verlässt die Hearthstone-Division von G2 Esports

HQ

Zum Auftakt des Jahres 2025 hat G2 Esports bekannt gegeben, dass es sich von Hearthstone Profi Thijs "Thijs" Molendijk trennt. Das langjährige Mitglied der E-Sport-Organisation, das dem Team seit fast einem Jahrzehnt dient, zieht weiter, was sowohl die Frage aufwirft, was als nächstes für Thijs ansteht, als auch die Frage, ob G2 Esports eine Zukunft im kompetitiven Hearthstone sieht.

Als er über den Weggang von Thijs sprach, sagte G2 Esports lediglich: "Danke für alles, was du sowohl als Spieler als auch als Streamer beigetragen hast, es war eine erstaunliche Reise."

Thijs kommentierte diese Ankündigung auch in einem Video, in dem er hinzufügt: "Es war eine unglaubliche Fahrt und unglaubliche, schöne Momente, die wir dabei hatten, aber auch nach jeder Ära muss es ein Ende geben."

Thijs beendete seine Amtszeit mit G2 Esports als der zu diesem Zeitpunkt am längsten amtierende Spieler im Team. Da es keine anderen Hearthstone-Spieler oder Streamer in ihren Reihen gibt, ist es immer noch unklar, wie G2 Esports die Szene in Zukunft angehen wird.