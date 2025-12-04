Thief VR: Legacy of Shadow

HQ

Obwohl die Thief -Reihe schon lange einen Kultklassiker-Ruf genießt, kam ihr neuester Beitrag ziemlich unerwartet, besonders wenn man bedenkt, dass seit dem letzten Teil schon über ein Jahrzehnt vergangen ist. Dennoch fühlt sich das virtuelle Reality-Setting wie gemacht an, um im Schatten zu schleichen und Schätze einzustecken, und Maze Theory s neue Ansatz scheint viel Substanz zu haben.

Magpie, ein auf der Straße aufgewachsenes Waisenkind, das zur Berufsdiebin wurde, nutzt ihre Fähigkeiten, um den täglichen Trott einer von Tyrannei zerschlagenen Stadt zu überleben. Was als routinemäßige Überfälle beginnt, eskaliert schnell, als ihre neuesten Ziele sich als viel größer als erwartet erweisen und sie zwingen, ihr Handwerk in mehr als einer Hinsicht zu überdenken.

Thief VR: Legacy of Shadows basiert auf diskreten Missionen, bei denen du jeweils einen bestimmten Gegenstand aus verschiedenen Umgebungen stehlen musst. Eine leichte Erzählung verbindet diese Aufträge, bietet gerade genug Motivation, während der Fokus fest auf die Überfälle selbst gerichtet bleibt.

Aus der Ego-Perspektive gespielt, bietet das Spiel vertraute Kernmechaniken: freie Bewegung, allmähliches Drehen, Sprinten, Kriechen und Klettern. Spezialisiertere Aktionen umfassen das Knacken von Schlossern und das Werfen von Gegenständen, um Wachen abzulenken. Eine nette Wendung verleiht Magpie die Fähigkeit, interessante Punkte in ihrer Umgebung zu erkennen, was hilft, Wertgegenstände zu finden und Gefahren zu vermeiden.

Das Spiel empfiehlt stark Schleichen statt Konfrontation, und das Durchschleichen durch Schatten erweist sich als sowohl klüger als auch deutlich spannender. Kampf ist möglich, aber Magpie s Knüppel eignet sich am besten, um schwertschwingende Wachen bei Überraschungsangriffen auszuschalten. Über den Nahkampf hinaus bietet der Bogen eine befriedigende Vielseitigkeit: Pfeile können Gegner betäuben, Flammen löschen oder entzünden und sogar neue Fortbewegungswege mit Seilschüssen schaffen.

Das Leveldesign ist ein Highlight, bietet mehrere Wege zu Zielen und füllt jedes Gebiet mit Gefahren und Möglichkeiten. Sicherheitssysteme können den Spieler fangen, zerbrochenes Glas verrät Schritte, und Scheinwerfer rufen Wachen herbei, wenn sie überquert werden. Andererseits sind die Umgebungen voller Beute, einige leicht zu stehlen, andere hinter cleveren Rätseln versteckt. Neben dem Hauptziel steckst du alles ein, von Besteck bis zu Münzbeuteln, die in Währung umgewandelt werden und zur Missionsrangliste beitragen. Starke Leistungen schalten Upgrades wie leiseres Schleichen oder verbesserte Ausdauer frei, was den Fortschritt flüssiger macht.

Technisch gesehen läuft Thief VR reibungslos. Die Steuerung reagiert natürlich und sorgt für ein insgesamt flüssiges Spielerlebnis. Gelegentlich verhaken die Hände beim Umgang mit Objekten, eine häufige Eigenart bei Sense -Controllern. Kleinere Probleme traten auf, wie Wachen, die in der Luft liefen, interaktive Gegenstände, die versagten, oder Türen, die zu fest an deinem Griff klebten. Diese waren minimal, und Maze Theory hat Korrekturen für den Release-Build versprochen.

Optisch ist Legacy of Shadows angenehm. Die Welt ist so detailliert, dass sie überzeugend und lebendig wirkt, mit Feuer- und Raucheffekten, die Atmosphäre hinzufügen, wenn auch oberflächlich. Die nächtliche Dunkelheit wird gut umgesetzt, mit mehreren Schattenschattierungen. Einige Bereiche sind jedoch so hell beleuchtet, dass Wachblindheit fast komisch ist. Die Performance auf der PS5 ist nahtlos, ohne Ladeunterbrechungen. Wer zu VR-Krankheit neigt, sollte bei längeren Sitzungen vorsichtig sein, da schnelle, freie Bewegung trotz visueller Schutzmaßnahmen zu Übelkeit führen kann.

Thief VR: Legacy of Shadows erfindet VR-Spiele nicht neu, aber es fügt bewährte Mechaniken zusammen, integriert sie zu einem fesselnden Konzept und fasst alles in einem polierten Gesamtpaket zusammen. Virtueller Diebstahl erweist sich in jeder Hinsicht als lohnend und dient als würdige Fortsetzung einer jahrzehntealten Franchise.