Thick as Thieves erscheint bereits nächsten Monat auf dem PC

Wenn Sie The Game Awards im Dezember gesehen haben, erinnern Sie sich vielleicht an den kurzen Auftritt von OtherSide Entertainments Stealth-Adventure-Indie-Titel Thick as Thieves, als das Projekt bei der großen Preisverleihung angekündigt wurde.

Darauf aufbauend, trat Thick as Thieves im Rahmen der Triple-i Initiative Showcase erneut auf, um sein offizielles Veröffentlichungsdatum mit der breiteren Welt zu teilen. Und es wird tatsächlich eher früher als später kommen.

Uns wurde mitgeteilt, dass der von MegaBit veröffentlichte Titel bereits am 20. Mai auf dem PC erscheinen wird und dass wir, wenn dieser Tag kommt, in das "sorgfältig kuratierte, mehrstündige Erlebnis mit zwei Dieben, zwei dynamischen und hoch wiederspielbaren Karten, 16 Verträgen und 6 einzigartigen Ausrüstungsgegenständen" eintauchen können.

Thick as Thieves spielt in einer fiktiven schottischen Stadt namens Kincairn und wird von einem Team von Entwicklern produziert, zu dem zahlreiche Branchenveteranen gehören, darunter Warren Spector, Paul Neurath und sogar Jeff Hickman.

Mit den Informationen zum Veröffentlichungsdatum im Hinterkopf werfen Sie unten einen neuen Blick auf Thick as Thieves.