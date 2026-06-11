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TheBurntPeanut enthüllt, dass er in Fortnite sein wird

In Form eines spriteähnlichen Charakters, der im Spiel zu finden ist und nicht als dediziertes Skin.

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Nach jüngsten Gerüchten und Teasern, dass TheBurntPeanut in Fortnite Teil der neuesten Staffel des Spiels vorgestellt werden sollte, hat der Streamer nun bestätigt, dass dies zutrifft und dass er im Battle Royale von Epic Games dabei sein wird, wenn auch vielleicht nicht so, wie man es erwarten würde.

TheBurntPeanut debütiert in Fortnite in Form eines spriteähnlichen Charakters, der im Spiel durch Truhen oder durch das Erobern von den Leichen besiegter Gegner gefunden werden kann. Laut Dexerto gilt der Sprite als einer der seltensten im Spiel und hat eine sehr niedrige Drop-Rate von nur 1,5 %, mit dem Vorbehalt, dass er einen Loot-Buff bringt, der die Items erhöht, die man beim Besiegen eines Spielers erhält, und möglicherweise sogar mythische Beute bietet.

Die gute Nachricht ist, dass du, wenn du es schaffst, einen TheBurntPeanut-Sprite zu finden und ihn an einem der wenigen Extraktionsorte auf der Karte zu extrahieren, ihn in zukünftige Spiele mitnehmen und ihn sogar in die Mech-Haut setzen kannst, um effektiv eine passende Skin zum Charakter freizuschalten.

Wirst du nach TheBurntPeanut Sprite jagen?

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