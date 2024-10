The Wolf Among Us 2 wird nicht storniert, sagt Telltale

HQ

Telltale Games hat klargestellt, dass The Wolf Among Us 2 nicht eingestellt wurde. Das Spiel wurde ursprünglich 2017 angekündigt (bevor Telltale geschlossen und später wiederbelebt wurde, was zu einer erneuten Ankündigung im Jahr 2019 führte). Tatsächlich haben wir seitdem nicht viel von The Wolf Among Us 2 gesehen.

Das Spiel sollte dieses Jahr erscheinen, aber es sieht nicht so aus, als würde das passieren. Es führte sogar zu Spekulationen im Internet, dass Telltale beschlossen hatte, das Spiel auf Eis zu legen. In einer Antwort an Eurogamer bestätigt Telltale jedoch, dass dies nicht der Fall ist.

"Gerüchte und unbegründete Reddit-Threads kommentieren wir in der Regel nicht." Telltale schrieb. "Aber die Entwicklung von The Wolf Among Us 2 geht weiter und wir freuen uns darauf, mehr über das Spiel mit den Telltale-Fans und unserer Community zu teilen, wenn die Zeit reif ist."

The Wolf Among Us 2 abgesetzt zu werden, wäre ein schwerer Schlag für die Fans. Die Geschichte von Bigby Wolf noch einmal aufzugreifen, ist etwas, wonach viele Leute seit der Veröffentlichung des Originalspiels im Jahr 2013 gefragt haben.