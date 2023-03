The Wolf Among Us 2 verschoben auf 2024

HQ

Man kann mit Sicherheit sagen, dass die Fans von The Wolf Among Us seit fast sechs Jahren eine Achterbahn der Gefühle durchgemacht haben. The Wolf Among Us 2 wurde bereits 2017 offiziell enthüllt, verschwand aber im Grunde von der Erdoberfläche, als Telltale ein Jahr später im Wesentlichen geschlossen wurde. Ein weiteres Jahr verging, bis das Projekt durch das "neue" Telltale wiederbelebt wurde. Dies führte zu ein paar gebrochenen Versprechen, das Spiel "bald" zu zeigen, bis das Studio schließlich im Februar letzten Jahres einen Start für 2023 ankündigte. Nun, hier kommt wieder die schlechte Nachricht.

Telltale hat erneut auf Twitter enthüllt, dass The Wolf Among Us 2 bereits aus dem Jahr 2023 verschoben wurde. Alles, was uns gesagt wird, ist, dass das Team mehr Zeit braucht, um "die Fortsetzung zu liefern, die die Fans verdienen und das Richtige für das Spiel zu tun und gleichzeitig die Gesundheit unseres Teams zu schützen".

Schön und gut, da wir nicht wollen, dass die Entwickler zu viel knirschen oder ein unfertiges Spiel spielen, aber es ist immer noch enttäuschend zu hören, dass die Wartezeit immer länger wird.