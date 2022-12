The Witcher: Monster Slayer wird abgeschaltet

HQ

In der Zeit nach dem massiven Debüt von Pokemon Go wollten viele Entwickler in den mobilen Augmented-Reality-Wahnsinn einsteigen. Sogar CD Projekt sah es als eine Gelegenheit, die Welt von The Witcher mit dem Titel The Witcher: Monster Slayer zu erweitern, aber da AR-Projekte in den letzten Jahren im Allgemeinen in die Realität zurückgekehrt sind, wurden einige dieser Spiele geschlossen, und Monster Slayer ist das nächste, das dieses Schicksal ereilt.

Wie in einem Blogbeitrag angegeben, wird das Spiel für weitere sieben Monate bleiben, aber ab dem 30. Juni 2023 wird der Titel nicht mehr spielbar sein und der Betrieb wird eingestellt.

Wenn Sie das Spiel herunterladen und ausprobieren möchten, bleibt es bis zum 31. Januar im App Store und Google Play Store, aber es sollte bekannt sein, dass der Titel ab dem 1. Februar Änderungen erfahren wird, während er sich auf seine Schließung vorbereitet. Dies bedeutet natürlich, dass dem Spiel ab dem 31. Januar keine weiteren Inhalte hinzugefügt werden, und ab diesem Datum erlaubt der In-Game-Store keine In-App-Käufe oder Spieler, echtes Geld zum Kauf von Gegenständen zu verwenden.

Was dies für den Entwickler hinter dem Projekt, Spokko, bedeutet, heißt es im Folge-FAQ-Post : "In Zukunft planen wir, Spokko in CD PROJEKT RED zu integrieren, wobei ein Teil seiner Mitarbeiter die Möglichkeit erhält, sich den Kernentwicklungsprojekten von CD PROJEKT anzuschließen. Während dieses Übergangs wird es einige Mitarbeiter geben, die leider entlassen werden – wir werden jedoch unser Bestes tun, um alle von dieser Situation betroffenen Mitarbeiter zu unterstützen und sicherzustellen, dass der Übergang zum nächsten Karriereschritt so einfach und sicher wie möglich ist."