The Witcher 4 wird "ein ausgezeichneter Einstiegspunkt" für neue Fans sein

HQ

Viele Spieler zögern, sich in ein Videospiel-Franchise mit vielen Fortsetzungen zu stürzen, da es schwierig sein könnte, in die Welt, die Charaktere und die Geschichte einzusteigen. Dies ist etwas, dessen sich CD Projekt Red sehr bewusst zu sein scheint, und in einem neuen Interview bei Lega Nerd (danke Wccftech) sagt Regisseur Sebastian Kalemba, dass die nächste Installation in der The Witcher-Serie ein großartiger Einstiegspunkt für Leute sein wird, die keine der vorherigen Installationen gespielt haben, während er auch deutlich andeutet, dass Geralt ein wichtiger Teil der Geschichte sein wird:

"Ich glaube, ich kann sagen, dass es für viele Spieler ein hervorragender Einstieg sein wird, ohne die langjährigen Fans zu vergessen, die Geralts Abenteuer immer noch verfolgen möchten."

Kalemba sagt auch, dass die Messlatte sehr hoch gelegt wurde, da CD Projekt Red neue Wege beschreiten will, wenn The Witcher in die Spieleindustrie zurückkehrt:

"Wir wollen über sie hinausgehen. Wir wollen versuchen, etwas Neues zu machen, verglichen mit dem, was derzeit in Rollenspielen ist, zumal wir in diesem Genre arbeiten und RPG-Fans ansprechen."

Hört sich für uns wirklich gut an, aber was meint ihr?