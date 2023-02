The Witcher 3: Wild Hunt's's Next-Genitals waren laut CD Projekt Red ein "unbeabsichtigtes Ergebnis"

HQ

In den letzten Tagen war die The Witcher 3: Wild Hunt-Community völlig erschüttert, nachdem sie entdeckt hatte, dass Genitalien zu den weiblichen Modellen im Spiel hinzugefügt wurden. Dies wurde bei den wenigen nackten Charaktermodellen (einschließlich der menschlichen Version des Crones) im Titel bemerkt, die zuvor Barbie puppenartig über Genitalregionen geglättet verwendeten, aber als diese Entdeckung gemacht wurde, nahmen viele an, dass es Absicht war, da das Spiel nicht von Nacktheit abweicht.

Dies scheint jedoch ein Fehler gewesen zu sein, da Entwickler CD Projekt Red nun eine E-Mail an Kotaku geschickt hat, um die genitalen Ergänzungen zu klären, in der es heißt, dass dies ein "unbeabsichtigtes Ergebnis" war, indem er "Community-Sourced Mods" mit den anderen Verbesserungen des Studios vermischte.

CD Projekt Red erklärte: "Die Next-Gen-Version von The Witcher 3: Wild Hunt enthält mehrere Community-Mods, die nicht von CD PROJEKT RED erstellt wurden, zusätzlich zu zahlreichen Verbesserungen, die vom Studio intern erstellt und implementiert wurden. Alles zusammenzuführen war ein komplexer Prozess und die fraglichen Texturen sind ein unbeabsichtigtes Ergebnis, das in der Release-Version vorhanden ist. Das ist etwas, woran wir arbeiten."

So lange Rede, kurzer Sinn, es sieht so aus, als würde die Community namens "Cronussies" bald entfernt werden.