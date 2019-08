The Witcher 3: Geralt jagt im Oktober auf Switch

Vor vier Jahren haben wir Geralt von Riva in The Witcher 3: Wild Hunt zum ersten Mal kennen- und lieben gelernt. In Kürze werden eine Handvoll neuer Spieler die Möglichkeit erhalten, das fantastische Abenteuer auch unterwegs zu erleben, denn CD Project Red wird die Switch-Version des Rollenspiels am 15. Oktober veröffentlichen. Wir haben auf der Gamescom neue Eindrücke und Trailer für euch eingesammelt, damit ihr bestens Bescheid wisst:

