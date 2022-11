The Witcher 3 bekommt ein MegaConstrux Sammlerset

HQ

Während Lego derzeit so ziemlich alle großen popkulturellen Marken hat, bekommt der Konkurrent MegaConstrux immer noch mehrere beliebte Franchises, aus denen er Spielzeug herstellen kann. Es sind oft gewalttätigere Sachen, an denen Lego nicht interessiert zu sein scheint, und als Ergebnis kann man MegaConstrux-Sets erhalten, die auf Gears of Wa, Halo, Masters of the Universe und bald auch The Witcher basieren.

Ein Sammlerset basierend auf The Witcher 3: Wild Hunt wurde gerade auf Instagram angekündigt, mit dem wir unsere "eigene Szene aus The Witcher 3: Wild Hunt" aufbauen können. Es sind nicht mehr Details bekannt, außer dass es "bald" starten wird, aber Sie können es unten überprüfen.