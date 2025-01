The White Lotus bereits für Staffel 4 von HBO verlängert Nach so vielen Toten in diesen Hotels sollte man meinen, die Leute würden einfach aufhören zu kommen.

HQ The White Lotus wurde von HBO bereits um eine vierte Staffel verlängert. Mike Whites Comedy-Drama war bei seiner Erstausstrahlung sofort ein Hit und zeigte einige ultrareiche Leute, die ihren ultimativen Urlaub dank des Todes eines oder mehrerer Menschen je nach Staffel in einen Albtraum verwandeln. Staffel 3 von The White Lotus ist noch nicht einmal erschienen und wird Mitte nächsten Monats auf unsere Bildschirme kommen. Wenn man bedenkt, dass die Serie bisher 15 Emmys gewonnen hat, ist es jedoch keine Überraschung, dass die Serie bei HBO verlängert wird. Variety berichtet, dass es keine festen Pläne gibt, wo diese vierte Staffel stattfinden wird, aber es wurden Ideen vorgestellt. Es ist wahrscheinlich, dass wir uns auf einen weiteren warmen, möglicherweise exotischen Ort gefasst machen werden, mit vielen wunderschönen Landschaften, die uns von den schrecklichen Menschen vor uns ablenken. HBO