The Terminal List wurde für eine zweite Staffel verlängert

Es sieht so aus, als ob The Terminal List in den Augen der Prime Video-Führungskräfte gut abgeschnitten hat, da Hauptdarsteller Chris Pratt nun angekündigt hat, dass die Show für eine zweite Staffel verlängert wurde und dass auch ein Spin-off grünes Licht erhalten hat.

Wie in einem Tweet enthüllt, erklärt Pratt, dass die zweite Staffel versuchen wird, die True Believer-Geschichte anzupassen, und dass sie mehr "militärische Authentizität und herzzerreißende Action" enthalten wird.

Was das Spin-off betrifft, so wird es sich um Taylor Kitsch's Ben Edwards drehen und untersuchen, wie der Charakter den Übergang vom Navy Seal zum CIA-Offizier geschafft hat.

An keines der beiden Projekte wurden Release-Fenster angehängt, aber wenn man bedenkt, dass dies nur die Ankündigung ist, erwarten Sie wahrscheinlich, dass sie ein gutes Stück später kommen.