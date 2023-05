The Talos Principle 2 wird uns alle dazu bringen, philosophisch zu werden

HQ

Beim PlayStation Showcase von Sony gestern Abend haben wir die Enthüllung von The Talos Principle 2 gesehen, der lang erwarteten Fortsetzung des erfolgreichen Puzzlespiels von 2014.

Später in diesem Jahr können wir auf PC, PS5 und Xbox Series X/S bekannte Rätsel sowie einen Vorgeschmack auf einige neue Mechaniken wie Gedankenübertragung und Gravitationsmanipulation erwarten. Das Spiel wird nicht nur Rätsel lösen, sondern auch eine tiefgründige Geschichte mit mehreren Enden haben.

The Talos Principle 2 wird der bisher ambitionierteste Titel von Croteam sein, und selbst für diejenigen, die das Original nicht gespielt haben, scheint es ein Spiel zu sein, das es wert ist, ausprobiert zu werden. Wirst du später in diesem Jahr in das Puzzlespiel eintauchen?

