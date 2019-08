The Surge 2-Video zelebriert blutrünstige Kämpfe

Focus Home Interactive und Entwickler Deck13 haben einen neuen Trailer für The Surge 2 veröffentlicht. Im Video erhalten wir einen weiteren Ausblick auf die Kämpfe des Action-RPGs, außerdem wird noch einmal verraten, welche Ausmaße die Waffen und Ausrüstungen im Spiel einnehmen. Im Sci-Fi-Spiel könnt ihr mit 80 verschiedenen Argumentationsverstärkern eure Feinde hinrichten, um ihre wertvollen Augmentationen in euren Mech-Anzug zu stecken. The Surge 2 erscheint am 24. September auf PC, Playstation 4 und Xbox One.

You watching Werben