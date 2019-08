The Surge 2 vollständig aufgerüstet und startklar

Deck13 besteht seit 18 Jahren, doch viele Fortsetzungen haben wir von Hamburgern nicht gesehen. Dass sie ihrem Sci-Fi-Soulsborne The Surge so viel Vertrauen schenken und einen zweiten Teil entwickeln, muss einen Grund haben. Wie uns das Studio nun stolz mitteilte, ist The Surge 2 fertig und habe vom Team den sogenannten Goldstatus verliehen bekommen. Das bedeutet bei Videospielen nichts anderes, als dass die Druckfassungen der physischen Spiele fertiggestellt wurden und der geplanten Veröffentlichung am 24. September nichts mehr im Wege steht. Dann werden wir erfahren, ob die Hamburger auf das richtige Pferd gesetzt haben.

You watching Werben