Galactic Cafe mussten uns gestern mitteilen, dass sie The Stanley Parable: Ultra Deluxe leider nicht mehr in diesem Jahr für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlichen werden. Weil die Leute geniale Komiker sind, konnten sie uns diese Nachricht jedoch mit einem herrlichen Augenzwinkern schicken, weshalb wohl keiner ihrer Fans ernsthaft böse sein kann. Schaut euch den Trailer an und lacht selbst mal wieder über eines der witzigsten Videospiele unserer Zeit:

You watching Werben