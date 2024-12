HQ

Das Videospiel ist nicht nur eine weitere Kunstform: Es ist die Verschmelzung verschiedener Disziplinen in dieser weiten kreativen Welt, die sich zu einer Erfahrung zusammenschließen und harmonieren, die die Beteiligung des Benutzers oder, in diesem Fall, des Spielers erfordert, um zu funktionieren. Deshalb ist es immer interessant, wenn ein Spiel von Anfang an entworfen wird, ausgehend von einer künstlerischen Grundlage, zu sehen, ob dieser Ausgangspunkt es schafft, sich mit den anderen Teilen (Technik, Sound und andere) zu etwas zu verbinden, das Spaß macht. Das Studio Digital Minds aus dem spanischen Cartagena wollte in The Spirit of the Samurai visuelle Stärke zeigen, und das ist ihnen gelungen. Aber sie sind noch viel weiter gegangen.

The Spirit of the Samurai, falls du es noch nicht kennst, ist ein 2D-Side-Scrolling-Action-Adventure, das in einem ländlichen Samurai-Dorf im alten Japan spielt. Darin spielen wir mehrere Charaktere, mit dem Krieger Takeshi an der Spitze. Takeshi ist ein Beschützer der Dorfsamurai, der seit Jahrhunderten als Wachhund gegen eine dämonische, übernatürliche Bedrohung dient, die Oni der japanischen Folklore. Als das Böse seinen Weg in unsere Welt findet, begibt sich Takeshi auf eine rasante Reise durch die Ruinen seiner Welt und seiner Freunde und kämpft sich durch Horden von Monstern und Untoten, um sich der Quelle des Bösen, Jorogumo, zu stellen.

Für diese Aufgabe wird Takeshi auch seinen treuen Katzengefährten Chisai sowie einen kleinen Waldgeist (einen Kodama, wie wir ihn im Film Prinzessin Mononoke gesehen haben) haben, der seine eigenen Abschnitte in der Erzählung des Spiels haben wird. Aber das Gewicht der Geschichte trägt der Krieger, der durch ein einfaches Wertesystem, das dem RPG-Genre entlehnt ist, seine Fähigkeiten und Macht verbessert, um sich noch mächtigeren Feinden zu stellen.

Werbung:

Mit dieser Einführung denkst du vielleicht, dass The Spirit of the Samurai fast wie eine aufgemotzte Version von The Messenger, Shinobi oder The Last Ninja ist, und du hast Recht, denn das sind einige der Haupteinflüsse, die aus dem Gameplay gezogen werden können. The Spirit of the Samurai ist aber auch ein visuelles Werk in ständiger Bewegung. Die Geschichte entfaltet sich in kurzen, wunderschön animierten und beleuchteten Zwischensequenzen (denken Sie daran, dass es sich um ein sehr kleines Team handelt), die dann in Gameplay-Abschnitte im Stop-Motion-Stil übergehen. Der spielbare Charakter bewegt und kämpft mit dieser Animationstechnik, die von der früheren Arbeit der Mitglieder dieses jungen Studios abgeleitet ist, während er gegen andere tote Samurai und Monster kämpft, die mit der gleichen Technik animiert sind. Dadurch entsteht eine ganz besondere Atmosphäre, die mich auf dem Bildschirm an die ersten Mortal Kombat-Spiele erinnert hat. Und es funktioniert: Die Bewegungen der Figur lassen einen auf geniale Weise glauben, man sei der Protagonist eines Stop-Motion-Films über das mittelalterliche Japan. Und dann ist es an der Zeit, das Katana zu öffnen.

Die Steuerelemente von The Spirit of the Samurai sind nichts, worüber man nach Hause schreiben könnte. Die Presets sind denjenigen unter uns, die ARPG-Fans sind, sehr vertraut, so dass wir einen Knopf haben, um den Nahkampf zu treffen, und einen weiteren, um einen Fernkampfbogen abzufeuern, plus das beliebte Fadenkreuz für Verbrauchsgegenstände (Gesundheits- oder Krafttränke, Kunais und andere Wurfgegenstände), ein Ausweichen, eine Sprungtaste und das Blocken/Parieren. Diese sind funktionsfähig, obwohl die Genauigkeit manchmal nicht ganz in Ordnung ist. Das Springen ist klobig und das Timing des Rollens und Schlagens ist nicht sehr genau. Es ist etwas, das in zukünftigen Patches angepasst werden kann, aber selbst jetzt kann es sich an euren Spielstil "anpassen", wenn ihr Takeshis Skill-Baum nutzt, der verschiedene Kombos erstellen kann, indem er auf seiner Reise Schwertbewegungen lernt.

Werbung:

Dieses System, Kombos in verschiedenen Haltungen zu erstellen, bestätigt das Konzept, die Figur in Stop-Motion zu animieren. In jeder Kombination, vom Frontalangriff über den Sprungangriff bis hin zum Ducken... Du kannst wählen, welche Attacken du zuweisen möchtest, und jede variiert in der Angriffsgeschwindigkeit und der Stärke des Schlags. Um neue "Katas" zu entdecken, musst du jeden Abschnitt des Spiels gründlich erkunden, optionale Bereiche abschließen oder kurze Nebenquests abschließen, die dir in den Weg kommen. Mit jeder neuen Erfahrungsstufe werden auch neue Moves entdeckt, und du kannst auch deine Stärke-, Ausdauer- oder Schwert- und Bogengeschicklichkeitswerte erhöhen, um sie besser an deinen Spielstil anzupassen. Dank dieser Anpassung wird die "Rauheit" der Steuerungspräzision reduziert, und The Spirit of the Samurai ist von Anfang bis Ende absolut unterhaltsam, auch wenn Sie kein Experte in dieser Art von Actionspiel sind.

Darüber hinaus kannst du mit Räucherstäbchen, die du von gefallenen Feinden sammelst, gesundheitsheilende Inhaltsstoffe, Feuerpfeile und andere nützliche Gegenstände erhalten. Es wäre mir natürlich erschienen, dass bestimmte Verbrauchsgegenstände Aktionen auf der Bühne auslösen (z. B. einen Teil des Bildschirms für ein paar Momente in Brand setzen, damit Feinde beim Vorbeigehen ständig Schaden erleiden), aber vielleicht ist das eher eine Überlegung für zukünftige Updates oder, wer weiß, vielleicht eine Fortsetzung.

Klar ist, dass das Gesamterlebnis als The Spirit of the Samurai befriedigend ist, auch jenseits eines so besonderen Kunstwerks. Die Sprachausgabe (auf Englisch oder Japanisch) ist sehr gut gelungen, und die Geschichte, die in gewisser Weise auch eine Verbindung zur Gegenwart herstellt, hat mich bis zum Abspann einige Stunden lang unterhalten. Wenn du eher lineare Soulslike-Spiele magst und etwas anderes suchst, ist The Spirit of the Samurai genau das Richtige für dich.