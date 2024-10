HQ

Jetzt, da es über sechs Wochen her ist, dass das wunderbare Astro Bot erschienen ist, sind Sie vielleicht auf der Suche nach einem neuen, einfachen und charmanten Plattformer, um Ihre Zeit zu füllen. Wenn das der Fall ist, ist Ocellus Studio The Smurfs: Dreams von eine süße Lösung, eine einfache und entzückende Anstrengung, die sich um die beliebtesten blauen Waldtiere dreht.

Für Neugierige erzählt The Smurfs: Dreams die Geschichte, wie der böse Gargamel mit einem Schlaftrank die Kolonie der Schlümpfe ausschaltet und so einen Angriff auf ihr Heimatdorf startet. Als einer der wenigen Schlümpfe, die diesem Schlaftrick ausweichen, wagst du dich (als namenloser Schlumpf) in die Träume der Betroffenen, um sie aus ihren Albträumen zu wecken und ins Dorf zurückzubringen. Dieses Konzept ermöglicht es den Entwicklern, beim Leveldesign und bei der Wahl der Umgebung sehr kreativ zu werden, da die Levels nicht durch die Realität begrenzt sind, und dies erstreckt sich auch auf die Spielmechanismen, die künstlerische Ausrichtung und das Boss-Design, um alles in einem ziemlich vielfältigen, aber straffen Gesamtprodukt zu gipfeln.

Jeder der Traumorte ist mit dem Schlumpf verbunden, dessen Traum er in erster Linie ist. Zum Beispiel präsentiert Baker Smurf eine Welt mit vielen Kuchen und süßen Leckereien, fast wie Super Mario Odyssey Luncheon Kingdom. Schlumpfine hingegen bietet eine Welt, die mit ihrem Alter Ego-Element spielt, und daher bekommen wir eine Ebene, die von bunt, lebendig und hell zu dunkel, verdreht und gefährlich wechselt. Passend zu jeder Themenwelt werden auch mehrere Nischen-Gameplay-Elemente serviert, sei es ein Blaster, der Schleim abfeuert, um Feinde anzugreifen und die Umgebung zu beeinflussen, oder eine Laterne, um versteckte Plattformen aufzudecken und das Jump'n'Run selbst noch komplexer zu machen. Die thematischen Welten und die einzigartigen Spielsysteme sind in der Regel Highlights in The Smurfs: Dreams, da man fasziniert davon ist, zu entdecken, was als nächstes kommt, aber nur weil es seine Höhen hat, heißt das nicht, dass es an Tiefen mangelt.

Einige der Levels und Spielmechaniken machen einfach keinen Spaß. Das Level von Vanity Smurf hat für den Anfang einen Abschnitt, in dem Stealth vorgestellt und gespielt wird, wobei sich die Idee darum dreht, sich vor neugierigen Blicken zu verstecken, weil die Kleidung der Schlümpfe wegläuft. Das treffend benannte Operation Pants ist eines der ermüdendsten und ehrlich gesagt frustrierendsten Level im gesamten Spiel, und die Tatsache, dass es eine doppelte Dosis davon gibt, trägt nur zur Misere bei. Hinzu kommen ein paar überstrapazierte Mechaniken, darunter eine, bei der du die Aufgabe hast, mehrere goldene Blätter zu sammeln, um voranzukommen. Es ist nicht schlecht implementiert oder frustrierend, es wird einfach so überstrapaziert, dass man sich langweilt und müde wird, wenn es wieder auftaucht. Glücklicherweise wird das Schlechte durch das Gute in den wichtigsten Designelementen aufgewogen, und das ganze Thema der Sammlerstücke wird nicht übertrieben, wobei die meisten Levels höchstens fünf Astral Mushrooms zu entdecken und eine farbige Yarn bieten - wobei letzteres die primäre Möglichkeit ist, kosmetische Gegenstände von Tailor Smurf freizuschalten, indem man gesammelte Schlumpfbeeren, die man in jedem Level findet, in seinem Haus im Smurf Village ausgibt.

Was das Smurf Village betrifft, so gibt es hier ein sehr kleines Upgrade-System, das sich um die Interaktion mit begrenzten Teilen der Umgebung dreht, um Abkürzungen zu erzeugen. Es hat im Grunde keinen Einfluss auf das Gameplay, aber es ist eine unterhaltsame Ergänzung, die das Erkunden des Smurf Village Hub-Bereichs ein wenig angenehmer macht.

Neben der farbenfrohen künstlerischen Ausrichtung und dem allgemein abwechslungsreichen Gameplay-Angebot für einen Titel, der in seiner Gesamtheit etwa sechs Stunden dauert, war einer der anderen Teile von The Smurfs: Dreams, der mir auffiel, das kooperative Design. Sie können das ganze Spiel mit einem Freund (oder einem Jugendlichen - es ist am Ende des Tages ein Familienspiel) kooperativ erleben, und das funktioniert wie ein Traum, da es sich typischerweise aus einem isometrischen Blickwinkel spielt und daher keinen geteilten Bildschirm benötigt. Es ist ein entzückendes kooperatives Erlebnis, das nicht überfordert oder frustriert und eine großartige Möglichkeit ist, ein paar Stunden für jeden zu verbringen, der die Herausforderungen des Plattformspiels genießt.

Ich möchte jedoch sagen, dass der Kamerawinkel der Wahl seine Schwächen haben kann. Da es sich bei The Smurfs: Dreams um einen 3D-Plattformer handelt, der das Gameplay oft aus der Ferne darstellt, kann es schwierig sein, einige der Plattformaufgaben zu meistern und zu bewältigen, einfach weil die Perspektive einem effektiv einen Streich spielt. Es kann ärgerlich sein, von der Karte zu fallen oder Schaden von einem Feind zu erleiden, nur weil du eine Landung aus einem Sprung falsch platziert hast, da du nicht genau sagen kannst, wo du landen wirst. Seltsamerweise ist dies in den Bosskämpfen nicht oft ein Problem, obwohl dies daran liegen könnte, dass die Bosse eher einfach gestaltet sind und es an Herausforderung mangelt.

Doch trotz einiger Elemente, die mich gestört haben, gibt es nicht viel mehr, was man über The Smurfs: Dreams sagen kann, außer der Tatsache, dass dieses Spiel ein angenehmes, süßes, einfaches und gutes kooperatives Plattformerlebnis ist. Es wird nicht viel Zeit in Anspruch nehmen, es wird Sie im Allgemeinen mit einzigartigem Leveldesign und Gameplay-Iterationen bei der Stange halten, und der Schwierigkeitsgrad und der Grad der Herausforderung bedeuten, dass es ein zugängliches und passendes Angebot für alle Altersgruppen ist. Was will man mehr von einem Plattformer?