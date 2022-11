The Settlers: New Allies startet im Februar

HQ

Es fühlt sich wirklich so an, als hätte Ubisoft seit Jahren an seinem jüngsten Teil von Die Siedler gearbeitet. Aber obwohl dies der Fall ist, ist das Spiel fast bereit für das Debüt, da Ubisoft angekündigt hat, dass The Settlers: New Allies (wie es jetzt bekannt ist) am 17. Februar auf den PC kommen wird.

Sowohl bei Ubisoft Connect als auch im Epic Games Store wird uns gesagt, dass dieses Spiel eine Einzelspieler-Kampagne (die sich um die Elari-Fraktion dreht, wenn sie sich in gefährlichem unbekanntem Gebiet niederlassen und überleben muss) sowie einen Hardcore-Modus für diejenigen, die eine Herausforderung suchen, sowie ein Gefecht, bei dem bis zu acht Spieler auf derselben Karte gegeneinander antreten.

Ansonsten wurde angekündigt, dass bei der Veröffentlichung zwei Editionen des Spiels verfügbar sein werden: die Standard Edition und die Deluxe Edition, wobei erstere nur das Basisspiel ist und letztere auch eine Sammlung digitaler Inhalte im Spiel enthält.

Ubisoft bestätigte auch, dass am 17. Februar nur The Settlers: New Allies auf dem PC debütieren wird, das Spiel jedoch für Xbox, PlayStation, Amazon Luna und Nintendo Switch entwickelt wird und dass am 1. Dezember um 15:00 Uhr GMT / 16:00 Uhr MEZ ein spezieller Stream stattfinden wird, der sich mit dem Skirmish-Modus des Titels befasst.