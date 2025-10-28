Theo ist ein gefeierter Architekt, dessen kommendes Hauptwerk das neue Milliarden-Dollar-Museum von Los Angeles ist, ein Gebäude, das er von Grund auf entworfen hat und das ihn zu einer lebenden Legende in seiner Branche machen wird. Theo steht kurz vor seinem großen Durchbruch, als ein Sturm das Dach des gerade fertiggestellten Gebäudes niederreißt, das Sekunden später wie ein Kartenhaus zusammenbricht und Theo in den Vereinigten Staaten als den Mann berühmt macht, der das schlechteste Gebäude aller Zeiten entworfen hat. Er wird gefeuert. Seine Träume sind zerplatzt. Über Nacht wird sein Lebenslauf wertlos und er ist nun gezwungenIvy, sich auf seine Frau zu verlassen, die eine Köchin ist, um die Familie zu unterstützen.

Ivy s Fähigkeiten als Köchin erweisen sich als weit über das hinaus, was ihr selbst bewusst ist, und während ihre relativ neue Karriere nun floriert, baut ihr Mann einen bitteren Groll gegen seine bessere Hälfte auf, der zum Teil auf seiner eigenen Unfähigkeit, aber auch auf Eifersucht beruht. Theo und Ivy, einst so lieb und kompatibel, nähern sich einer Ehesituation, die an toxisch grenzt, und das ist nur der Auftakt zu The War of The Roses.

Das Buch, auf dem diese neue Version basiert, wurde erstmals 1981 von Warren Adler unter dem Titel The War of The Roses veröffentlicht. Er wurde 1989 mit Michael Douglas und Kathleen Turner in den Hauptrollen verfilmt und wurde nun dank Jay Roach, der vor allem als Regisseur bekannt ist, wieder verfilmAustin Powers t.

Der neue Film, The Roses, nimmt sich viele Freiheiten bei der Grundgeschichte und ist nicht so einfach (aber effektiv) wie das Original, in dem ein Herzinfarkt des Ehemanns Oliver seine Frau Barbara dazu bringt, von einem Leben als frisch geschiedene, wohlhabende Frau zu träumen. The Roses kommt auch nicht so schnell zur Sache, sondern greift die ganze Situation mit der unglücklichen Ehe des Paares und ihren seltsamen (und gewalttätigen) Methoden an, aus der Situation herauszukommen, ohne bei der Trennung Geld zu verlieren. Die Beziehung von Theo und Ivy ist so typisch für die Epoche wie das Porträt aus den 1980er Jahren aus Danny DeVitos Film aus den 1980er Jahren, aber auch bescheidener in der Darstellung von Menschen.

Der Humor ist genau richtig, skurril und super düster. Olivia Colman ist genauso brillant wie Benedict.

Benedict Cumberbatch spielt Theo, während Olivia Colman seine Frau spielt Ivy, und es ist so offensichtlich, so schnell, dass sie nicht nur beide am Theater ausgebildet und unglaublich geschickt in ihren jeweiligen Jobs sind, sondern dass sie sich super wohl miteinander fühlen und daher ein Tempo in ihrem Gespräch finden können, das charmant ist. Natürlich und glaubwürdig. Es wird nie ganz so glaubwürdig, wenn die Dinge für Theo und Ivy schief gehen, aber es ist sehr lustig, mit einem halb unverblümten Seitenhieb auf die heutigen fortschrittlichen Familiensituationen, häusliche Hierarchien, Geschlechterrollen, exzessiven Kommerz und alles dazwischen.

Es wird bitter und melancholisch, in Wellen, und viele der späteren Szenen sind sehr lustig.

Jay Roach weicht für meinen Geschmack zu sehr von der ursprünglichen Geschichte ab, bietet aber gleichzeitig einen Film, der auf eigenen Beinen steht. Es ist düster, aber manchmal auch menschlich und ziemlich subtil, lustig und ein bisschen Nick Hornby-esque in seiner Art, unsere grundlegendsten Emotionen und emotionalen Ausdrücke zu entfernen. Es ist unwahrscheinlich, dass Sie darüber jubeln, wie brillant The Roses ist, aber wenn Sie, wie ich, den schlagfertigen, schwarzen britischen Humor schätzen, von dem dieser Film erfüllt ist, werden Sie ein paar Mal laut lachen.

