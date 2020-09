The Realm Beyond: Grafik-Update überholt Dead by Daylight bis Herbst 2021

In den letzten Wochen hat Behaviour Interactive mehrmals kryptische Social-Media-Teaser entworfen, um die Community auf ein großes Update vorzubereiten. Heute Abend stellten die Lead Level Artist Stephanie Hellin und der Product Manager Joris Four diese Pläne vor, die das Studio als "The Realm Beyond"-Projekt betitelt. Im Grunde handelt es sich dabei um ein mehrstufiges Grafik-Update, das das mittlerweile vier Jahre alte Spiel auf die Veröffentlichung der Next-Gen-Konsolenversionen von Dead by Daylight vorbereiten soll. Wir geben euch einen kleinen Überblick:

Zusätzlich zu den erwartbaren, regulären Updates und weiteren, geplanten DLC-Inhalten wird Dead by Daylight bis zum Herbst 2021 grafisch generalüberholt werden. Alle aktuellen Plattformen werden von kostenlosen Updates profitieren, die die „Grafiken, Lichtreflexionen und Animationen" überarbeiten sollen, damit sich die Spieler besser zurechtfinden und dank Environmental Storytelling eine immersivere Erfahrung genießen. Texturen und Modelle sollen realistischer ausfallen, um letztlich sogar die „Lore der Charaktere" zu unterstützen, schreibt Behaviour...

Im ersten Teil des grafischen Updates werden die beiden Schauplätze Springwood und Yamaoka Estate angegangen. In Zukunft sollen sich die Räume leichter voneinander unterscheiden lassen, damit sich Spieler besser orientieren können. Ein Beispiel der Änderungen bekommt ihr im unteren Video. All das soll wie gesagt dazu dienen, um Dead by Daylight auch auf den Konsolen der nächsten Generation zu realisieren. Mehr über diese Pläne lest ihr im Entwickler-Blog.