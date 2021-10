The Ramp springt auf mobile Geräte

HQ

Das Unternehmen Hyper Moon Games hilft dem Indie-Studio Hyperparadise dabei, eine iOS-Version des kleinen Skateboard-Spiels The Ramp zu veröffentlichen. Der Titel soll bereits "in Kürze" auf Apple-Geräten verfügbar sein, auf der Shop-Seite erfahrt ihr die erwarteten Spezifikationen. Die dort angegebenen Details sind möglicherweise aber noch nicht final, da The Ramp im App Store als kostenloses Spiel präsentiert wird (auf Steam zahlt ihr dafür 5 Euro).

Hyperparadise startete ihr Projekt im August auf dem Computer und dort wurde die Skateboard-Erfahrung gut aufgenommen. In diesem Game skatet man in kleinen Bowls, reiht Tricks aneinander und lässt sich vom meditativen Bewegungsfluss einfangen. Kompetitive Anreize gibt es nicht und die Präsentation ist ebenso minimalistisch, wie es der Spielinhalt ist.

Quelle: Hyperparadise.