The Quarry wird ungefähr zehn Stunden lang sein

Das Horror-Adventure The Quarry hat einen Monat vor der Veröfffentlichung Goldstatus erreicht. Das gibt den Entwicklern die Möglichkeit das Spiel noch weiter zu verbessern, bevor es dann am 10. Juni für PC, Playstation und Xbox erscheint.

Es ist schon bekannt das The Quarry unglaublich 186 verschiedenen Enden haben wird und jetzt hat Game Director Will Byles in einem Interview mit SegmentNext verraten, wie lange es ungefähr dauern wird bis wir eins dieser Enden erreicht haben:

"Abhängig vom Spieler, kann ein Durchgang von The Quarry um die zehn Stunden dauern. Das Spiel wurde mit einem hohen Wiederspielwert entwickelt, weil wir glauben das ihr alternative Wege gehen und unterschiedliche Entscheidungen treffen wollt. Wenn ihr jede Permutation der Story von The Quarry erleben wollt, dann werdet ihr wirklich sehr lange spielen!

Ihr müsst also ein bisschen Zeit mitbringen, wenn ihr neugierig auf alle 186 Enden seid...