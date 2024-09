HQ

Hin und wieder kommt ein Spiel mit einer Prämisse daher, die sich von selbst verkauft. In The Plucky Squire spielst du eine Figur aus einem Buch, in einem Buch, die zwischen ihrer flachen Heimat und unserer dreidimensionalen Welt hin und her reisen muss, um ihre Mission zu erfüllen. Es ist einfach eine großartige Idee, und ob es ein gutes Spiel macht, hängt davon ab, ob der Entwickler es schafft, es umzusetzen. Glücklicherweise haben die Leute von All Possible Futures dies größtenteils getan und ein Spiel entwickelt, das vor Kreativität nur so strotzt.

Jot, der Name von The Plucky Squire, ist der Held und Protagonist eines berühmten und beliebten Kinderbuchs. In diesem Buch rettet er immer alle und hat den bösen Zauberer Humgrump besiegt, als die letzten Seiten umgeblättert sind. Natürlich ist Humgrump dessen ein wenig überdrüssig, und mit einer Art von Magie, die er gefunden hat, schafft er es, Jot aus dem Buch zu werfen und es so umzuschreiben, wie er es will. Mit Hilfe seiner Freunde muss Jot nun zwischen der realen Welt und der Welt des Buches hin- und herfahren und versuchen, die Geschichte wieder in Ordnung zu bringen.

Als Spieler arbeiten wir an einer mentalen Ebene, die schnell überwältigend werden kann. Glücklicherweise ist es nicht so kompliziert, wie es sich anhört. Außerhalb der Geschichte von Jot wird angedeutet, dass das Buch einem Jungen namens Sam gehört. Er ist ein kreativer kleiner Kerl, der Skizzen und Spielzeug auf seinem Schreibtisch verstreut hat,Jot und ihm wird gesagt, dass Sam seine Inspiration verlieren und eine falsche Wendung im Leben nehmen wird, wenn er die Geschichte nicht speichert. Es ist ein bisschen Pixar mit kleinem Budget. Kinder sind nicht verloren, weil sie das Interesse an einem Bilderbuch verlieren, aber es ist eine einfache Handlung, die wir alle verstehen können, und die Geschichte wird nie viel tiefer als das. Auf dem Weg dorthin versucht das Spiel, die vierte Wand zu durchbrechen, und die Charaktere deuten an, dass sie vielleicht wissen, dass wir als Spieler auch da draußen sind und helfen. Es ist ein unterhaltsames Universum, das all diese Schichten aufbauen, aber die Geschichte erreicht nie wirklich ihren Höhepunkt oder überrascht in einem Ausmaß, das man sich angesichts der Prämisse erhoffen würde. Aber es ist bezaubernd und skurril.

Das Universum des Buches wird mit einer einfachen, dynamischen Linie im Stil klassischer franko-belgischer Comics wie Tim und Struppi,Splint und Asterix dargestellt, aber ohne viele Details und es fehlt ein wenig an Originalität. Es war wahrscheinlich notwendig, den Stil einfach zu halten, um das Design des Spiels technisch zu erleichtern. Jot muss in der Lage sein, nahtlos zwischen 2D- und 3D-Welten zu springen, und das kann er, aber es ist schwer vorstellbar, dass ein kreatives Kind, das groß genug ist, um an seinem eigenen Schreibtisch zu sitzen und zu malen, zu zeichnen und zu bauen, seine größte Inspiration in diesem Universum finden würde. Das hört sich negativ an, soll aber vor allem betonen, dass der Stil einfach und kindlich ist. Macht aber nichts, denn er ist durchweg gut ausgeführt und charmant. Man findet einfach keine dramatischen oder überraschenden Designs im gesamten Spiel. Auf der anderen Seite sorgt dieser Stil für ein ziemlich beeindruckendes Gameplay, wenn Jot anfängt, zwischen den Welten hin und her zu reisen. Das Buch, in dem die Geschichte spielt, liegt während des Spiels auf einem Schreibtisch und sieht buchstäblich aus wie ein illustriertes Buch, in dem die Zeichnungen zum Leben erweckt wurden. Wenn Jot aus dem Buch herausspringt und wieder hineinspringt, kann man nicht anders, als aufgeregt zu sein. Auch wenn es nicht das dramatischste oder bahnbrechendste visuelle Design ist, funktioniert es perfekt und ist technisch wunderbar anzusehen.

Meine Hoffnung war, dass The Plucky Squire in der Lage sein würde, frische und einzigartige Gameplay-Elemente und Designentscheidungen zu generieren und zu verwenden, und zum größten Teil tut es das. Wie sowohl bei der Geschichte als auch beim visuellen Design spielt es sich jedoch in einem sicheren Rahmen ab. The Plucky Squire ist mehr ein Puzzlespiel als alles andere, aber so sieht es nicht aus, wenn du zum ersten Mal anfängst. Das Gameplay erinnert zunächst an Spiele wie Cat Quest oder 2D-Zelda-Spiele, aber im Laufe der Seiten besuchen wir eine Vielzahl von Genres. Es gibt Jump'n'Run, Arcade-Shooter, einen Boss, den es zu besiegen gilt, als wäre es Punch-Out! für die Super Nintendo. All diese verschiedenen Stile wirken jedoch irgendwann ein wenig wie eine Spielerei, denn letzten Endes ist The Plucky Squire ein Puzzlespiel.

Jot hat die Fähigkeit, Wörter zu verschieben, indem es an einem Ort aus dem Buch heraus reist, um an einem anderen Ort zurück zu reisen. Er kann durch das Buch blättern und die Seiten kippen, um Objekte im Buch zu bearbeiten. Dies sind die zentralen Mechanismen, die sich durch das Spiel ziehen und die zentrale treibende Kraft. Auf dem Weg dorthin erhältst du neue Werkzeuge, um die Dinge auf den Seiten zu beeinflussen, aber die meisten Rätsel müssen gelöst werden, indem du ein Wort verschiebst oder eine Seite kippst, um Platz zu schaffen, um dich vorwärts zu bewegen. Ein Beispiel wäre ein großes Monster, das den Weg versperrt. Es wird auf der Seite in Worten beschrieben, wenn man also stattdessen das Wort "klein" in den Satz einfügen könnte, schrumpft das Monster plötzlich. Oder umgekehrt könntest du das Monster groß machen, um es gegen eine Wand rollen zu können. Es gibt viele lustige Ideen, aber mit der Zeit werden die Rätsel eintönig und erst gegen Ende des Spiels gibt es einige dramatische Änderungen, die die Formel ein wenig durcheinanderbringen. Das Spiel hält sich nicht lange genug an einen neuen Mechanismus, um über den Eindruck einer Spielerei hinauszugehen. Dennoch ist die Art und Weise, wie das Spiel 2D und 3D einsetzt, ein wenig genial. Wenn du dich in der 3D-Welt befindest, kannst du in verschiedene Skizzen und Notizen springen, die auf dem Tisch liegen, oder du kannst in eine illustrierte Tasse oder eine Säule springen, auf der gezeichnet wird, was ein völlig anderes Universum ist. Es ist eine großartige Idee, aber sie wird nicht genug genutzt. Obwohl das Spiel solide ist und durchweg mithält, will man mehr. Das Spiel hätte die Prämisse und die Möglichkeiten noch mehr ausloten können.

Nichtsdestotrotz ist The Plucky Squire ein Beispiel für spielerische und einfallsreiche Kreativität, die wir außerhalb von Nintendo oder Spielen wie Astro Bot selten sehen. Leider erreicht es nicht die gleichen Höhen wie ähnliche Spiele. Wenn man fertig ist, fällt es schwer, an einen bestimmten Abschnitt des Spiels zu denken, der wirklich Spaß gemacht hat. Es bleibt durchgehend auf dem gleichen Niveau, und es ist ein hohes Niveau, aber es wird nie so lustig und interessant, wie man es sich erhofft hat.

Trotz meiner Kritik verdient The Plucky Squire viel Lob. Es ist ein großartiges Spiel, das auf einer großartigen Prämisse basiert, und es ist durchweg gut umgesetzt. Die Art und Weise, wie die Hauptfigur zwischen der Welt des Buches und der realen Welt reisen kann, macht das Spiel zu einem kleinen technischen Juwel. Die Grundidee eignet sich jedoch für viel verrücktere Ideen, als wir hier sehen, und es fehlen einige Abschnitte, die einfach nur Spaß machen. Es ist, als ob man aus der Ferne zu einer intellektuellen Bewunderung des Spiels verdammt wird, aber nie wirklich ein Teil des Universums sein darf. Hoffen wir, dass es ein großer Erfolg wird und wir eine Fortsetzung bekommen, die doppelt so groß und doppelt so verrückt ist.