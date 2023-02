The Outer Worlds wird für PS5 und Xbox Series S/X optimiert

HQ

Private Division hat eine große Überraschung (obwohl wir technisch davon wussten) für uns bereit, da sie am 7. März eine verbesserte Version von Obsidian Entertainments brillantem RPG The Outer Worlds für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X veröffentlichen. Es heißt Spacer's Choice Edition, die "das Basisspiel und alle Add-On-Inhalte enthält", die auch "mit besserer Grafik, verbesserter Leistung, zusätzlichen Animationen, Umgebungen mit höherer Auflösung und mehr überarbeitet wurde".

Es gibt auch andere Änderungen wie eine höhere Level-Obergrenze, und wenn Sie das Spiel und seine beiden Erweiterungen Murder on Eridanos und Peril on Gorgon für PC, PlayStation 4 oder Xbox One bereits haben, können Sie kostenlos auf Spacer's Choice Edition upgraden.

Klingt nach einem wirklich guten Zeitpunkt, um das Sechs-Planeten-Sternensystem Halcyon zu besuchen, wenn Sie es noch nicht getan haben, oder vielleicht sogar für mehr zurückzukehren und die Geschichte mit stark verbesserter Grafik anders zu spielen. Seht euch den Trailer und einige Screenshots unten an.