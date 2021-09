The Outer Worlds: Murder-on-Eridanos-DLC ab 8. September auf Nintendo Switch erhältlich

HQ

Mitte März wurde die zweite The-Outer-Worlds-Erweiterung Murder on Eridanos auf PC, Playstation und Xbox veröffentlicht und jetzt kennen wir den Termin, an dem das Add-On auf der Nintendo Switch veröffentlicht wird. Obsidian Entertainment und Private Division werden den kostenpflichtigen Zusatzinhalt am 8. September zum Preis von 15 Euro veröffentlichen. In Murder on Eridanos werdet ihr damit beauftragt, das Rätsel eines Mordfalls zu lösen, ihr bekommt zusätzliche Ausrüstung und euer Maximallevel steigt an.