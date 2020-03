The Outer Worlds mit fixem Termin auf Nintendo Switch

Hier ist ein kurzes Update zu The Outer Worlds, dem Science-Fiction-Rollenspiel von Obsidian Entertainment. Das Spiel ist letztes Jahr auf PC, PS4 und Xbox One erschienen...

In wenigen Wochen sollte die Nintendo-Switch-Version von The Outer Worlds fertiggestellt werden, allerdings musste der Publisher Private Division nun melden, dass es...

Story-Erweiterungen für The Outer Worlds in 2020 geplant

am 17. Dezember 2019 um 09:40 NEWS. Von Stefan Briesenick

Die Erwartungen an Obsidians-Rollenspiele sind in der Regel recht hoch, weil sich so viele Spieler leidenschaftlich in den früheren Werken des Entwicklers verloren haben....