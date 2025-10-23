HQ

Obsidian Entertainment ist seit der Übernahme durch Microsoft im November 2018 ziemlich beschäftigt. Zuerst stellten sie The Outer Worlds fertig, das 2019 von Private Division veröffentlicht wurde, da bereits vor der Microsoft-Übernahme eine Vereinbarung darüber getroffen worden war, und in den letzten drei Jahren hat Obsidian nicht weniger als fünf Titel veröffentlicht. Vor allem das Jahr 2025 war vollgepackt, zuerst mit Avowed im Februar, dann Grounded II in Xbox Game Preview und Steam Early Access im Sommer, und jetzt ist The Outer Worlds 2 auf Xbox Series X/S, PlayStation 5, PC und Game Pass fertig.

The Outer Worlds 2 ist die Fortsetzung des beliebten Rollenspiels The Outer Worlds aus dem Jahr 2019, aber keine direkte Fortsetzung. Der Elevator Pitch für das Spiel geht wahrscheinlich in etwa so: Wir haben es mit einem humorvollen Science-Fiction-Action-Rollenspiel zu tun, in dem deine Entscheidungen und alles, was du tust, einen großen Einfluss darauf haben, wie sich alles entfaltet. Es geht im Stil des ersten Spiels weiter, aber diesmal ist es ein etwas größeres Spiel.

The Outer Worlds 2 spielt auf der isolierten Kolonie von Arcadia (das erste Spiel fand bekanntlich am Halcyon statt) und hier schlüpfst du in die Rolle eines Agenten (Obsidian beschreibt sie als "Space Cowboys" oder "Space Sky Marshals") für die Earth Directorate, eine Verwaltungsbehörde, die mit der Koordination zwischen der Erde und ihren kolonisierten Planeten im Weltraum beauftragt ist.

Du beginnst damit, deinen eigenen Charakter zu erstellen, und obwohl es nur zwei Körpertypen zur Auswahl gibt (schlanke Frau und schlanker Mann), gibt es unglaublich viele Möglichkeiten, genau den Charakter zu erstellen, den du willst. Neben dem Aussehen musst du auch den Hintergrund deines Charakters definieren und verschiedene "Persönlichkeitsmerkmale" festlegen, die beeinflussen, was du während des Spiels tun kannst und was vor allem nicht. Sie können sowohl positive als auch negative Persönlichkeitsmerkmale wählen.

Sobald du deinen Charakter erstellt hast, wirst du losgeschickt, um einige mysteriöse Risse in der Raum-Zeit-Struktur zu untersuchen, die auch "Risse" genannt werden und die Kolonien von der Erde abgeschnitten haben. Hier wird man schnell in jede Menge Intrigen und gefährliche Verbindungen hineingezogen, aber ich werde hier nicht zu sehr auf die Geschichte eingehen, weil es etwas ist, das man selbst erleben muss, aber auch, weil es sich ganz anders abspielen kann, je nachdem, welchen Charakter man erstellt hat und wie man das Spiel angeht. Ich kann jedoch sagen, dass dies eine der am besten erzählten Geschichten seit langem ist, und The Outer Worlds 2 bietet einige der satirischsten und am besten geschriebenen Dialoge, die wir seit langem gehört haben. Sie werden alle von den Synchronsprechern des Spiels gesprochen und recht überzeugend dargeboten.

Die Hauptgeschichte ist relativ linear, aber es gibt viele Freiheiten in Bezug auf die Reihenfolge und Herangehensweise an die verschiedenen Nebenmissionen. Es ist jedoch immer ratsam, sich diese Nebenmissionen anzusehen, da sie sich oft mit deiner Hauptquest verflechten. Lassen Sie mich Ihnen ein Beispiel vom Anfang des Spiels geben. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich bereits einige gute Ratschläge erhalten, wie ich in meiner Hauptquest vorankommen sollte, aber dann begegne ich in einer kleinen Stadt im ersten Bereich des Spiels, Paradise Island, einem Mann, der seinen Dienerroboter auf den neuesten Stand bringen möchte. Wenn ich ihm dabei helfen kann, wird er mir bei meiner Hauptquest weiter helfen, und seine Lösung hört sich so an, als könnte sie die Dinge für mich ein wenig einfacher machen, also stimme ich zu, ihm zu helfen, anstatt in die bereits bekannte Richtung zu gehen.

Das bedeutet, dass ich jetzt nach Ersatzteilen für seinen Roboter suchen muss, und mir wird gesagt, dass es etwas außerhalb der Stadt ein "AutoMech Repair Center" gibt, das ein guter Ort sein könnte, um zu suchen. Um Zugang zu erhalten, brauche ich jedoch eine Zugangskarte, und da ich sie nicht finden kann, beschließe ich stattdessen, mir eine Menge Munition zu besorgen (indem ich verschiedene andere Nebenmissionen abschließe) und mich dann in den Reparaturbereich zu schießen. Dies machte es jedoch tatsächlich schwieriger für mich, das zu finden, was ich brauchte, da niemand mehr da war, der mich in die richtige Richtung weisen konnte. Ich habe hier wahrscheinlich nicht die einfachste Lösung gewählt, aber es war machbar und kurz darauf habe ich die Zugangskarte gefunden, die ich brauchte, die mir alles viel einfacher hätte machen können. Verdammt. Dies ist nur ein kleines Beispiel dafür, wie du viel Freiheit hast, die Aufgaben, die du auf dem Weg bekommst, nach Belieben zu erledigen, wie die Nebenmissionen mit deiner Hauptquest verbunden sind und wie die Entscheidungen, die du triffst, beeinflussen, wie sich das Spiel auf dem Weg dorthin entwickelt.

Wie oben erwähnt, gibt es jede Menge Nebenmissionen und es gibt auch kleinere Companion Missionen. Einige der Nebenmissionen sind recht unterhaltsam und können, wie im obigen Beispiel, ein wenig in deine Hauptquest verzweigen, während andere einfacher sind "Gehe zu Punkt A, finde Objekt 1, gehe weiter zu Punkt B, finde Objekt 2 und kehre mit den Objekten 1+2 zum Aufgabengeber zurück". Wenn du alles machen willst, gibt es viele Stunden, die du mit diesen Missionen verbringen kannst, denn obwohl sie manchmal einfach erscheinen mögen, sind sie selten kurz.

The Outer Worlds 2 ist ein viel größeres Spiel als das erste, das ein kleineres Spiel war, das Ihre Zeit respektierte. Du kannst The Outer Worlds 2 nicht sofort beschuldigen, das zu tun. Allein das erste Gebiet, Paradise Island, kann bis zu 12 Stunden dauern, um es zu durchspielen (abhängig davon, wie gründlich du bist, natürlich), was nur 1-2 Stunden weniger ist als das, was du brauchst, um die Hauptgeschichte im gesamten ersten Spiel abzuschließen, und etwa die Hälfte der gesamten Spielzeit des ersten Spiels.

Wenn Sie kein erfahrener Rollenspieler sind, kann der Anfang (d.h. die ersten 4-5 Stunden) von The Outer Worlds 2 etwas schwierig zu bewältigen sein. Du hast das Gefühl, dass das Spiel ständig gegen dich arbeitet, weil du ständig in deinen Bahnen gestoppt wirst, zum Beispiel, weil du nicht die richtigen Fähigkeiten hast, um eine entscheidende Tür zu öffnen, ein wichtiges Terminal zu aktivieren, oder weil du nicht die richtigen Worte zur Verfügung hast, so dass du keinen entscheidenden Charakter dazu bringen kannst, dir zu folgen und somit in deinem Fortschritt blockiert bist. Aber plötzlich, typischerweise auf Umwegen - oder vielleicht über eine völlig andere Nebenmission - ergibt sich eine neue Gelegenheit, ein neuer Blickwinkel, und man kann trotzdem weitermachen. Es ist ziemlich beeindruckend konstruiert und funktioniert wirklich gut.

The Outer Worlds 2 kann sowohl in der Ego-Perspektive als auch in zwei verschiedenen Third-Person-Ansichten gespielt werden, jedoch habe ich die meiste Zeit in der Ego-Perspektive gespielt, da es für mich viel besser funktioniert hat. Trotzdem ist es schön, die Möglichkeit zu haben, zu wählen. Wie in vielen anderen Spielen dieser Art kannst du deinen Charakter nach und nach nach nach deinem Spielstil zusammenstellen. Als ich sah, wie viele Waffen es im Spiel gab, entschied ich mich schnell für "lodernde Waffen", aber die Gegner haben sich gut gewehrt, so dass es nicht alles glatt läuft, wenn man diesen Weg einschlägt. Ich habe mich auch an Stealth versucht, was den Charakter des Spiels ein wenig verändert, bin aber immer wieder auf die direktere Herangehensweise zurückgegriffen, die für mich dann doch am besten funktioniert hat.

Wie bereits erwähnt, gibt es in The Outer Worlds 2 viele verschiedene Waffen, sowohl "normale" Waffen (obwohl sie nie wirklich normal sind) als auch einige ziemlich verrückte Waffen. Das Gute daran ist, dass egal welche Waffe du verwendest, sie sich alle gut anfühlen und oft spektakulär aussehen, vor allem, wenn du die kraftbasierten Waffen verwendest, bei denen Funken fliegen.

Du kannst zwei verschiedene Gefährten dabei haben, die im Kampf hilfreich sind, und du kannst ihnen auch einfache Befehle zum Angriff geben. Es gibt insgesamt sechs recht unterschiedliche Gefährten, alle mit unterschiedlichen Angriffen und Spezialfähigkeiten, auf die du im Laufe des Spiels zugreifen kannst. Es gibt vielleicht sechs von ihnen, aber Sie können nur zwei gleichzeitig bei sich haben.

Der visuelle Aspekt von The Outer Worlds 2 ist eine etwas gemischte Erfahrung. Zunächst muss gesagt werden, dass das Design durch und durch gut ausgeführt ist, mit schöner Architektur, attraktiven Menüs und aufregendem Charakterdesign. Obsidian hat hier wirklich eine einzigartige Spielwelt geschaffen. The Outer Worlds 2 ist keineswegs ein hässliches Spiel, aber es gibt bestimmte Bereiche, die besser funktionieren als andere.

Ein gutes Beispiel ist der erste Bereich, Paradise Island, der sich größtenteils im Freien und in der Natur mit hohem Gras und bunter Fauna abspielt. Schaut man sich die Umgebung hier genauer an, vor allem wenn man in Performance Mode spielt, können das Gras und die Pflanzen etwas rau wirken. An bestimmten Stellen fehlen Schatten und das Gras ist statisch, bis es dem Spieler sehr nahe kommt, woraufhin es beginnt, sich im Wind zu bewegen und zu animieren. Es sieht seltsam aus, wenn man sich durch eine große Grasfläche bewegt und es sich plötzlich ein paar Meter vor einem bewegt. Es ist typisch, dass man bei 60fps Performance Mode solche Abstriche auf der visuellen Seite sieht, da es bei 30fps Quality Mode nicht so ausgeprägt ist.

Es gibt einen spürbaren Unterschied in der visuellen Qualität, je nachdem, in welchem Bereich Sie sich befinden. Wie oben beschrieben, können Außenbereiche etwas rau anzusehen sein, während Innenbereiche oder Bereiche, die sich unter Tage abspielen, mit künstlicher Beleuchtung durch Strahler und Lampen viel besser aussehen, die schöne und stimmungsvolle Licht- und Schatteneffekte erzeugen.

Sowohl der Xbox Series X als auch der PlayStation 5 Pro haben drei Grafikmodi zur Auswahl: 30 fps Quality Mode, 40 fps Balanced Mode und 60 fps Performance Mode. Die PlayStation 5 und Xbox Series S haben nur Quality Mode (30 fps) und Balanced Mode (40 fps), was bedeutet, dass es nicht möglich ist, mit 60 fps auf der Basis-PlayStation 5 zu spielen, da man die PS5 Pro benötigt, um diese Option zu erhalten. Das ist etwas seltsam, wenn man bedenkt, dass es in Performance Mode auf Series X möglich ist. Es entsteht das Bild, dass die Xbox-Versionen eindeutig die am besten optimierten Konsoleneditionen sind. Wir hatten nicht die Gelegenheit, alle diese Einstellungen noch einmal zu überprüfen, aber dies sind die Spezifikationen, die uns von Obsidian gegeben wurden.

The Outer Worlds 2 ist eine solide und ambitionierte Fortsetzung des ersten Spiels. Es geht auf einige der größten Kritikpunkte des ersten Spiels ein, bietet große Freiheiten und einige der besten Dialoge, die wir seit langem gehört haben, und es gibt viele lustige Waffen. Es bietet auch eine aufregende und einzigartige Spielwelt, aber in dieser Hinsicht ist es auf der technischen Seite etwas ungleichmäßig.

Es ist vielleicht nicht das einfachste Spiel für Anfänger, aber je mehr Zeit du damit verbringst, desto mehr öffnet es sich, und der Widerstand, den du wahrscheinlich zu Beginn des Spiels gespürt hast, ändert sich später in das Gegenteil, und das ist der Punkt, an dem das Spiel wirklich abhebt. Es braucht nur ein wenig Zeit. Genrekenner werden jedoch von der ersten Minute an problemlos in diese Welt und die unterhaltsame Geschichte eintauchen können, da The Outer Worlds 2 hier kein neues und unbekanntes Terrain betritt.

Wenn Ihnen The Outer Worlds gefallen hat und Sie zu denen gehörten, die dachten, es sei zu früh vorbei, dann ist The Outer Worlds 2 genau das Richtige für Sie. Es mag größer und anders sein als das erste Spiel, aber es besteht kein Zweifel, dass es zum Glück immer noch The Outer Worlds ist.