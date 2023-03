The Mageseeker: A League of Legends Story startet nächsten Monat

Riot Forge wartet nicht. Riot Games' Publishing-Label für League of Legends-Spinoffs hat The Mageseeker: A League of Legends Story erst vor ein paar Wochen angekündigt, und doch haben wir seitdem mehr über die Handlung erfahren, einen Trailer erhalten und jetzt sogar ein festes Veröffentlichungsdatum erhalten.

Wie in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, wurde uns mitgeteilt, dass The Mageseeker am 18. April 2023 für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und Switch erscheinen wird, und um dies zu ergänzen, wurden wir darüber informiert, dass Pro-Bestellungen jetzt für das Spiel offen sind, wobei die Basisversion für 29,99 US-Dollar verkauft wird.

Es wird auch eine Digital Deluxe Edition des Titels geben, die auch digitale Gegenstände wie die Silverwing Supply Station Pack, die Home Sweet Cave Decorations, einige exklusive Spells und Unchained Skins, wobei dieser bei $ 39.99 liegt. Und es wird auch ein physisches Collector's Edition für 169,99 US-Dollar geben, das eine Sylas-Statue, ein Kunstbuch, Deluxe-Kunstdrucke, Lux Comic Special Edition-Hardcover, Sylas- und Lux-Emaille-Pins und einen Vinyl-Soundtrack enthält, die alle in einer benutzerdefinierten Box verpackt sind.

Um einen Eindruck davon zu bekommen, wie das Spiel vor dem Start im April aussehen wird, schauen Sie sich den Teaser-Trailer unten an.