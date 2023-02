The Lords of the Fallen hat einen Boss, der fast identisch mit Elden Rings Melania ist

HQ

Cezar Virtosu, der Creative Director von The Lords of the Fallen, hat kürzlich enthüllt, dass das Team, das bei Hexworks an dem Spiel arbeitet, bei der Veröffentlichung von Elden Ring " auf Wirkung vorbereitet war" und darauf wartete, wie ähnlich ihr Spiel dem neuesten RPG von FromSoftware war.

Im selben Interview mit dem Edge Magazin (danke, GamesRadar) wurde auch enthüllt, dass The Lords of the Fallen nicht nur einige ähnliche Designaspekte wie Elden Ring aufweist, sondern auch einen Boss hat, der Melania stark ähnelt.

Melania ist ein Name, der die meisten Elden Ring-Spieler in kriegsähnliche Rückblenden ihrer Zeit versetzen wird, die sie damit verbracht haben, den unglaublich harten Gegner zu besiegen. Wenn also ein ähnlicher Feind in The Lords of the Fallen zu finden ist, können wir nur hoffen, dass sie nicht so schwer zu schlagen sind.

Virtosu sagte auch, dass es eine Menge Druck gibt, der entsteht, wenn man mit der Soulsborne-Serie verglichen wird, besonders nach der Veröffentlichung von Elden Ring. "Die Leute haben gefragt: 'Habt ihr Pferdekämpfe? Hast du eine offene Welt?" "

Aber es scheint, dass die Entwickler von The Lords of the Fallen dankbar für den Einfluss von FromSoftware sind. "Miyazaki ist unser Papa und unser Großvater" Virtosu sagte. "Ohne ihn hätten wir keine Jobs."