HQ

HQ

Hier sind wir. Über sechs Jahre nach der Veröffentlichung von The Legend of Zelda: Breath of the Wild und nach monatelangen Verzögerungen sind wir endlich bei der Veröffentlichung von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom angekommen. Es wurde viel Druck auf dieses Spiel ausgeübt. Es tritt in die Fußstapfen eines der am meisten gelobten Open-World-Sandbox-Erlebnisse aller Zeiten, und die Fans hoffen nicht nur, dass die Fortsetzung mit der Qualität ihres Vorgängers mithalten kann, sondern sie möchten auch, dass sie diese Qualität übertrifft.

Bleibt nur noch die Frage, ob The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom das schafft. Wenn Sie nach der kurzen Antwort suchen, dann ist es ein klares Ja. Wenn ihr das Land Hyrule noch einmal betreten möchtet, ohne etwas zu wissen, dann könnt ihr euch darauf verlassen, dass The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht nur mit der Qualität von Breath of the Wild mithalten kann, sondern sie sogar in vielerlei Hinsicht übertrifft.

Werbung:

Ich habe mich nicht so positiv gefühlt, als das Spiel sofort reinging. Als ich Link wieder einmal angeschlagen und ohne seine volle Kraft an einem fremden Ort fand, der von einer mysteriösen älteren Gestalt zu Schreinen geführt wurde, dachte ich, wir würden ein bisschen zu viel vertraute Gewässer betreten. Trotz der herrlichen Grafik, die die Himmelsinseln bieten, gab es Bedenken, dass das Gameplay dem, was wir zuvor hatten, zu ähnlich sein könnte. Wie falsch war mein erster Eindruck, als ich wieder in Hyrule landete und feststellte, dass das Spiel auf den Erfolgen seines Vorgängers aufbaut, anstatt sich nur auf Nostalgie zu verlassen, auch wenn wir in Tears of the Kingdom einen Teil unserer Umgebung wiedererkennen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie wir sehen, wie sehr sich Tears of the Kingdom auf dem Fundament von Breath of the Wild verbessert hat, aber wenn Sie von einem Auto aus Stein, Holz und ein paar riesigen Rädern springen, um einen Bokogoblin mit einem Ast zu schlagen, an dessen Ende ein Felsbrocken verschmolzen ist, Sie beginnen zu erkennen, wie kreativ und intuitiv das Gameplay dieses Mal ist.

Zum größten Teil verlassen wir uns immer noch auf Schreine, um Gesundheit und Ausdauer zu verbessern. Wir müssen immer noch die vier Ecken der Karte besuchen, um uns mit Problemen zu befassen, die sich aus einem großen Übel ergeben, das im Land auftaucht, aber die Art und Weise, wie Tears of the Kingdom die Herausforderungen angeht, die es uns stellt, fühlt sich viel stromlinienförmiger an. Traversal zum Beispiel war eine der wichtigsten Mechaniken, bei denen ich schon früh eine große Veränderung bemerkt habe. Aufgrund der Aufstiegsfähigkeit können Sie durch die Karte schießen, was das Klettern nicht als Notwendigkeit beseitigt, aber das vertikale Reisen erheblich erleichtern kann. Da von Zeit zu Zeit Steine vom Himmel fallen, können Sie sie mit Recall wieder in die Luft schicken, während Sie sich festhalten, sodass Sie dann aus großer Höhe über die Karte fliegen können. Dann gibt es die oben genannten Fahrzeuge, die Sie mit den richtigen Teilen selbst herstellen können. Es gibt einfach so viele Möglichkeiten, die Karte zu durchqueren, dass sich praktisch keine der Reise durch sie wie eine Plackerei anfühlte.

Die neuen Fähigkeiten, die du in Tears of the Kingdom erhältst, fühlen sich wie ein allgemeines Upgrade gegenüber denen an, die du in Breath of the Wild verwenden könntest. Sie haben nicht nur mehr Freiheit, wobei Ultrahand hier ein wichtiges Beispiel ist, da es Ihnen ermöglicht, so ziemlich jedes Objekt aufzunehmen, zu drehen und zu befestigen, das nicht an die Spielwelt gebunden ist, sondern sie fühlen sich auch so an, als hätten sie jeweils einen bestimmten Zweck, um Ihnen zu helfen, die Rätsel zu lösen, denen Sie begegnen werden, und die Welt, die Sie durchqueren müssen. Die Zonai-Geräte, die du verstreut findest, verstärken auch die Nützlichkeit dieser Fähigkeiten, da sie dir helfen können, in große Höhen zu steigen, Feinde zu besiegen, ohne sie auch nur zu berühren, und über die sanften Hügel von Hyrule zu reiten.

Werbung:

Während wir es mit einem vertrauten Hyrule zu tun haben, wurden selbst an den Orten, die wir kennen, einige bedeutende Änderungen vorgenommen. Das Dorf Rito zum Beispiel ist mit Schnee bedeckt, und die Gewässer von Zoras Domäne wurden mit einem Schlamm infiziert, der dich verlangsamt und dich zu einer leichten Beute für Feinde macht. Das bedeutet, dass selbst der versierteste Breath of the Wild-Spieler einige erfrischende Überraschungen finden wird, wenn er die Welt bereist. Natürlich können Sie neben der Hauptkarte auch die brandneuen Himmelsinseln über der Erde und die großen Tiefen darunter mit vielen zusätzlichen Höhlen erkunden, die überall verstreut sind. Darüber hinaus zeigt The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom einen Schritt nach vorne, wie bevölkert seine Karte ist. Anstelle der wenigen Überreste der Zivilisation, die wir nach der Katastrophe des ersten Spiels sehen, sehen wir hier, wie Hyrule in der Zwischenzeit wieder aufgebaut wurde. Sie werden dieses Mal viel mehr Menschen auf Ihren Reisen finden, und sie werden Ihnen viel mehr über sich selbst und die Welt um sie herum erzählen können. Es ist diese Liebe zum Detail, die dich wirklich wissen lässt, dass du auf etwas Besonderes stehst, wenn du Tears of the Kingdom spielst. Es gibt nicht nur viel von der Karte, sondern es gibt auch viel zu tun. Aber es geht nicht nur darum, was dieses Spiel tut, um sich von seinem Vorgänger zu unterscheiden. Es ist mehr als nur ein Spiel, das die wenigen fehlenden Elemente von Breath of the Wild poliert und neue Elemente hervorbringt, die das Erlebnis völlig auffrischen. Die Erzählung hat mich, wie bereits erwähnt, dieses Mal völlig überrascht.

Ich hatte nicht viel mehr erwartet als ein paar Zwischensequenzen, die mit dem großen Bösen und der Vergangenheit einiger Charaktere verbunden sind. In Tears of the Kingdom werden wir stattdessen mit zwei Geschichten verwöhnt: eine ist die, die wir als Link schmieden, und eine andere ist Zeldas eigene Geschichte, die durch Erinnerungen erzählt wird. Zelda konzentriert sich in Tears of the Kingdom viel mehr darauf, und wie David Caballero von Gamereactor es ausdrückte: "Es ist dieses Mal buchstäblich die Legende von Zelda." Zelda ist ein viel mysteriöserer Charakter in Tears of the Kingdom. Als wir uns wieder von ihr getrennt fühlen, müssen wir sie aufgrund kurzer Sichtungen jagen, die das Gefühl vermitteln können, einem Mythos zu folgen.

Es ist wahrscheinlich am besten, dort nicht über die Geschichte zu sprechen, um Spoiler zu vermeiden, aber die Erzählung in Tears of the Kingdom ist ein weiteres Beispiel dafür, dass dieses Spiel das, was bereits solide, wenn nicht sogar großartig war, nimmt und es irgendwie noch besser macht. Das Rückgrat, das Breath of the Wild so unvergesslich gemacht hat, ist immer noch da, aber in vielerlei Hinsicht fühlt es sich an, als wäre die Skala auf elf aufgedreht. Bosse zum Beispiel sind viel zahlreicher und es gibt sie in vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen, die den Kampf spannend halten und die Kämpfe mit den größeren Bedrohungen so monumental wie nie zuvor wirken. Es ist unmöglich, das schiere Ausmaß und die Errungenschaften dieses Spiels in Worte zu fassen, und ich habe die herrliche Grafik und die bezaubernde Musik, die die offene Welt zu einem so spannenden Ort machen, kaum berührt. In meiner Zeit bei Tears of the Kingdom fiel es mir unglaublich schwer, mich aus der Hand zu legen und mich davon zu entfernen, weil es immer einen Schrein gibt, der erledigt werden muss, oder eine Quest, die einem ins Auge fällt, oder etwas weit weg in der Ferne, das man nicht ganz erkennen kann, aber trotzdem erkunden möchte.

Die vielleicht beeindruckendste Leistung von allen für Tears of the Kingdom ist seine Leistung. Abgesehen von ein paar Momenten auf den Himmelsinseln, in denen ich versuchte, mir alles anzusehen, was die Karte unten zu bieten hatte, lief das Spiel unglaublich gut und übertraf erneut meine Erwartungen. Wenn man bedenkt, dass wir es heutzutage mit Hardware zu tun haben, die von einigen Smartphones übertroffen werden kann, ist es unglaublich beeindruckend, dass The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht nur so gut spielt und aussieht, sondern auch die meiste Zeit fehlerfrei läuft.

Wenn, wie die Gerüchte vermuten lassen, das Ende der Switch-Ära von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom eingeläutet wird, was für ein Ende ist das dann. Tears of the Kingdom schafft es nicht nur, an die Qualität seines Vorgängers anzuknüpfen, sondern kann ihm manchmal auch haushoch überlegen sein. In seiner offenen Welt, Erzählung, Kämpfe und Durchquerung erweist sich The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom als Triumph, ein Spiel, das nicht nur als phänomenales Sandbox-Erlebnis, sondern auch als herausragende Leistung als Spiel in Erinnerung bleiben wird.