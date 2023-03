The Last of Us wird eine dritte Staffel haben

HQ

The Last of Us war das jüngste Phänomen, das das Fernsehen eroberte, und während die erste Staffel der Show das Finale ausgestrahlt hat, blicken die Serien-Co-Schöpfer Craig Mazin und Neil Druckmann bereits in die Zukunft.

In einem Interview mit GQ, als er gefragt wurde, ob Staffel 2 den gesamten Verlauf des zweiten Spiels umfassen wird. Druckmann sagte: "Es ist mehr als eine Staffel" und bestätigte, dass wir mit ziemlicher Sicherheit irgendwann eine 3. Staffel von The Last of Us bekommen werden.

Da es bisher nur zwei Spiele gibt, werden wir, wenn die TV-Show The Last of Us: Part II über The Last of Us: Part II hinausgeht, wahrscheinlich einen neuen Weg für Ellie einschlagen. Es sei denn, Naughty Dog kündigt die Arbeit an The Last of Us: Part III an.