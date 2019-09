The Last of Us und MLB 19: The Show mit Playstation Plus im Oktober spielen

Normalerweise kündigt Sony die Spiele, die Abonnenten von Playstation Plus im kommenden Monat gratis spielen, immer am letzten Mittwoch des laufenden Monats an. Diesmal haben sie jedoch aus gutem Grund beschlossen, sich ein wenig Zeit zu lassen und die Überraschung erst im State-of-Play-Livestream enthüllt. Wie das Unternehmen in dieser Präsentation enthüllte, dürfen Spieler mit aktiver Playstation-Plus-Mitgliedschaft in der kommenden Woche ohne weitere Kosten auf das Remaster von The Last of Us (einschließlich dem Standalone-DLC Left Behind) und das Sportspiel MLB 19: The Show zugreifen.