The Last of Us macht Depeche Mode auf Spotify extrem beliebt

Erinnern Sie sich, als Stranger Things Kate Bush letztes Jahr wieder zu einer Chartstürmerin machte ? Nun, die Netflix-Show ist nicht die einzige, die Klassiker von den Toten zurückbringen kann.

Spotify sagt , dass Depeche Mode's "Never Let Me Down Again" am 17. Januar in den Vereinigten Staaten 520 Prozent mehr gestreamt wurde als in der Woche zuvor. Das ist ein paar Tage nach der Premiere von The Last of Us auf HBO Max auf der anderen Seite des Teichs, und ich muss nicht sagen, warum das eine Offenbarung wert ist, wenn Sie die erste Episode gesehen haben ...