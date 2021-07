The Last of Us: HBO-Serie verändert das Schicksal eines Charakters aus dem Spiel

Im März enthüllte der Autor und Game Director von The Last of Us, Neil Druckmann, dass Teile der HBO-Adaption stark vom Spiel abweichen werden, weil Videospiele und TV-Serien unterschiedlich betrachtet werden. Damals wollte er uns noch nicht verraten, wo etwaige Unterschiede ansetzen, doch mittlerweile gibt es ein paar Hinweise.

Deadline hat einige der neuen Schauspieler, die für die The-Last-of-Us-Serie von HBO engagiert wurden, identifiziert: Jeffrey Pierce, der in den Spielen Joels Bruder Tommy spielt, ist in der TV-Adaption ein neuer Charakter namens Perry. Pierce wiederholt seine Rolle als Tommy deshalb nicht, weil Gabriel Luna dafür engagiert wurde.

Murray Bartlett und Con O'Neill werden Frank und Bill spielen. Bill ist ein verrückter Einsiedler, den Joel und Ellie in einer abgelegenen Stadt zwischen jeder Menge von ihm aufgestellter Fallen antreffen, weil der Tüftler Joel einen Gefallen schuldet. Kleiner Spoiler: Im Spiel hat sich Bills Partner Frank erhängt, nachdem er von den Pilzsporen infiziert wurde. Dass diese Figur in der Serie genügend Aufmerksamkeit erhält, dass HBO einen Schauspieler für ihn ausschreiben muss, lässt uns vermuten, dass wir mehr Eindrücke in das (Liebes-)Leben der beiden Männer erhalten werden.