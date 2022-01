The Last of Us: Euphoria-Star Storm Reid unterstützt HBO-Serie

HQ

Obwohl HBO und Playstation Productions bereits mehrere Episoden der kommenden The-Last-of-Us-Serie abgedreht haben, kündigen sie nach wie vor Schauspieler und Talente an, die das TV-Format unterstützen. Deadline durfte kürzlich enthüllen, dass die Schauspielerin Storm Reid (bekannt für ihre Rolle als "Gia" in Euphoria oder "Tyla" in The Suicide Squad) in der Show die Figur "Riley Abel" spielen wird. Dadurch können wir absehen, dass die Serie Elemente aus der Erweiterung "Left Behind" beinhalten wird und wir vermutlich die Gelegenheit haben, eine sehr viel intimere Seite von Ellie kennenzulernen.