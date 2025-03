The Last of Us: Entkomme der Dunkelheit

HQ

Ich weiß nicht wirklich, was ich erwartet hatte, aber es war mehr als das. Die Welt von The Last of Us ist in vielerlei Hinsicht erstaunlich - naja... Nicht wie eine Welt, in der man leben möchte, sondern als Schauplatz in einem Film oder in diesem Fall als Brettspiel ist es etwas, das unglaubliche Geschichten und actiongeladene Sequenzen bietet. Hier habe ich leider die meiste Zeit herumgelungert und mich wie einer der Zombies gefühlt... Denn es passiert nicht viel und wenn es passiert, ist man so extrem frustriert und angepisst, wie langsam es geht und dass die Munition plötzlich zur Neige geht. Aber bevor wir mit der vernichtenden Kritik fortfahren, werde ich noch ein wenig Lob aussprechen und über einige positive Aspekte des Brettspiels sprechen, denn es ist nicht völlig schrecklich.

Wie gesagt, es ist wirklich schön und die Komponenten sind solide, klobig und gut verarbeitet.

Zunächst einmal ist vielleicht der beste Teil von Escape the Dark. Dies ist wahrscheinlich das am besten aussehende Brettspiel, das ich bisher in die Hände bekommen habe. Es ist alles in Schwarz-Weiß gehalten und der Kunststil ist schmutzig und düster, aber vor allem unglaublich schön. Hier herrscht eine echte Dunkelheit und das passt in diesen Kontext, wenn die Spielwelt so feindselig ist, wie sie ist. Es schadet auch nicht, dass die Komponenten, von den kleinen Chips bis zur Platine selbst, aus wirklich dickem Karton bestehen und dass die Karten stabil und auch gut verarbeitet sind. Dies ist ein echtes Qualitätsprojekt und Themeborne Ltd. sollte dafür applaudiert werden.

Ich glaube, ich hatte mir ein offeneres Spiel erhofft. Eine, die näher an der TV-Serie war, in der man Zeit hatte, die Welt durch Geschichten zu erkunden, aber so hat es nicht funktioniert. Wenn du die anderen Escape the Dark Spiele von Themeborne Ltd. schon gespielt hast, wirst du wahrscheinlich viele Elemente wiedererkennen. Sie haben hier ein System entworfen, das ich noch nie zuvor erlebt habe und das ich auch jetzt nicht weiter erforschen werde. Aber wenn du die anderen Escape the Dark Spiele magst, denke ich, dass dir dieses Spiel mehr gefallen wird als mir.

Es gibt jede Menge Würfel und sie spielen in The Last of Us: Escape the Dark eine etwas zu große Rolle.

Wie auch immer - in dem Spiel geht es darum, von der Quarantänezone bis zum Heiligtum von Jackson zu gelangen und gleichzeitig sicherzustellen, dass jeder in der Gruppe (Joel, Ellie, Tommy, Tess, Bill und Marlene) überlebt und gedeiht. Auf deinem Weg triffst du auf alles, von FEDRA-Agenten über Jäger bis hin zu Infizierten, und keiner von ihnen ist besonders angenehm. Mit den vielen Würfeln des Spiels musst du die richtigen würfeln, um Schlachten zu gewinnen. Obwohl es eine gewisse Strategie bietet, ist es im Wesentlichen ein Spiel, das auf Glück angewiesen ist. Ein anderes Beispiel ist, wenn du plünderst und kurz davor bist, eine Karte umzudrehen - du könntest das Pech haben, dass deine Finger in einer Falle gefangen werden, anstatt das Glück zu haben, einen Flammenwerfer in die Hände zu bekommen. Glück ist also etwas, das man hier braucht und ich glaube nicht, dass es in diesem Zusammenhang wirklich funktioniert. The Last of Us ist für mich eine Welt, die sorgfältige Planung und Stealth erfordert, aber The Last of Us: Escape the Dark ist leider nicht diese Art von Spiel.

Du kannst auch Waffen und deine Ausrüstung im Allgemeinen aufrüsten, aber sie bieten einen so marginalen Unterschied, dass du deine Zeit nicht damit verschwenden musst, denn dies ist ein langsames Spiel und je schneller du dich durchkämpfen kannst, desto besser wirst du dich danach fühlen. Wenn man fünf Spiele spielt, möchte ich gar nicht darüber nachdenken, wie lange das dauern wird. Man muss da sitzen und warten, bis ein Spieler seine vielen Würfel geworfen und seine Züge gemacht hat und es kann lange dauern - eine lange, lange Zeit - bis man wieder an der Reihe ist. Ich empfehle, dass du dieses Spiel alleine oder mit maximal drei Spielern spielst. Dann kann man tatsächlich mitmachen und gemeinsam Entscheidungen treffen, aber das nimmt mir etwas von der Ernsthaftigkeit. In jedem Fall ist es wichtig, die richtigen Entscheidungen zu treffen - ein wenig innezuhalten und zuzuhören oder vielleicht herumzuschleichen, anstatt sich einfach in Situationen zu stürzen, denn wenn einer von euch stirbt, ist das Spiel vorbei - sofort.

Er bietet auch sehr wenig Abwechslung. Die Orte, die man besuchen kann, sind sehr begrenzt und nachdem ich es ein paar Mal durchgespielt habe, habe ich zumindest das Gefühl, alles gesehen zu haben, was das Spiel zu bieten hat, und ich verspüre keine Lust, eine weitere Runde zu spielen. Die Charaktere sind auch ziemlich identisch und man fragt sich, ob es nicht vernünftig gewesen wäre, wenn Joel in der Lage gewesen wäre, etwas mehr Schaden einzustecken als, sagen wir, Ellie.

Die Tatsache, dass ein relativ neues Spiel fast darunter leidet, dass es keine Erweiterung gibt, ist ein eher tragisches, aber realistisches Bild der Brettspielwelt im Allgemeinen. Erweiterungen sind nicht etwas, was ich liebe, und dies ist einer der wenigen Fälle, in denen ich das Gefühl habe, dass es wirklich gebraucht wird. Oft hat man den Eindruck, dass Entwickler Inhalte zurückhalten, um sie in Erweiterungsform zu veröffentlichen, aber hier haben wir ein Spiel, das keine geplanten Erweiterungen hat und sich eigentlich sowieso mangelhaft anfühlt.

Ellies Charakterkarte. Gut gemacht, aber hätte mehr anders sein sollen als die anderen Charaktere.

Manchmal ist es ein wirklich großartiges Spiel. In kleinen Momenten habe ich Spaß und schaue, was gemeint war, aber dann laufe ich in eine der vielen Ablenkungen und das Kartenhaus fällt zusammen. Ich persönlich kann dem keine hohe Bewertung geben, aber ich verstehe, dass andere es aus einer positiveren Perspektive sehen als ich und es ist erstaunlich, dass sich die Meinungen immer als vielfältig herausstellen. Aber The Last of Us: Escape the Dark ist nichts für mich. Es ist zu langsam, zu wenig Inhalt und Abwechslung und auch viel zu viel hängt davon ab, ob man bei jedem Würfelwurf Glück hat. Spiele können sich absolut darauf verlassen und gut sein, aber jedes Gefühl von Immersion und Ernsthaftigkeit geht verloren, wenn Joel (der Charakter im Spiel, nicht ich) stirbt, weil ich eine Karte mit einer Falle umdrehe, anstatt der Verbände oder Medikamente, nach denen ich eigentlich gesucht habe.