The Last of Us bekommt ein Brettspiel

HQ

Die Welt von The Last of Us erweitert sich noch weiter, diesmal in Form eines physischen Tabletop-Spiels. Wie von Naughty Dog in einem Blogbeitrag angekündigt, wird uns gesagt, dass das Spiel The Last of Us: Escape the Dark heißen wird und dass es ein kooperatives und leicht verständliches Gameplay haben wird, das alle mit schwarz-weiß illustrierten Kapitelkarten zum Leben erweckt wird, die die Spieler auffordern, zusammenzuarbeiten, um die Herausforderungen zu meistern, die sie darstellen.

Wer dieses Brettspiel entwickelt, abgesehen von Naughty Dog, wird das Projekt von Themeborne durchgeführt, einem Unternehmen, dessen vorherige Tabletop-Erfahrung bei der Erstellung der Projekte Escape the Dark Castle und Escape the Dark Sector gesammelt wurde.

Die feineren Details des Spiels müssen noch enthüllt werden, aber uns wird gesagt, dass, wenn die Kickstarter-Seite des Projekts am 8. November startet, auch verschiedene zusätzliche Details und Informationen angeboten werden.