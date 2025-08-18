The Last Guardian soll die nächste PlayStation-Adaption sein

HQ

Wir haben immer mehr Filme und TV-Serien gesehen, die auf PlayStation-Spielen basieren, und vieles deutet jetzt darauf hin, dass Fumito Uedas emotionales Werk The Last Guardian als nächstes an der Reihe ist. Fast zehn Jahre sind seit seiner Veröffentlichung vergangen, und obwohl das Spiel nie die gleichen Höhen oder den gleichen Kultstatus wie Klassiker wie ICO und Shadow of the Colossus erreicht hat, ist die Geschichte des kleinen Jungen und des gigantischen Biests für viele von uns im Hintergrund geblieben.

Laut dem bekannten Insider DanielRPK ist The Last Guardian das nächste PlayStation-Franchise, das entweder auf der großen Leinwand oder im Fernsehen zu neuem Leben erweckt werden könnte. Wir haben bereits Adaptionen von The Last of Us, Uncharted und Twisted Metal gesehen, und im Moment sind auch God of War, Horizon: Zero Dawn, Helldivers und Ghost of Tsushima in Arbeit. Es ist also nicht so, dass der Topf nicht schon kocht.

Der Unterschied besteht jedoch darin, dass The Last Guardian wahrscheinlich (und sollte) etwas weitaus Dezenteres werden würde als die zuvor erwähnten Adaptionen, und es könnte in den richtigen Händen absolut als etwas wirklich Einzigartiges hervorstechen. Für Fans von Fumito Ueda ist es ein herrlicher Gedanke, vor allem, wenn es keine neuen Spiele gibt.

Was hältst du von einer Verfilmung von The Last Guardian ? Ja oder nein?