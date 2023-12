HQ

Es ist nicht ungewöhnlich, dass Entwickler zur Schau stellen, welche anderen Werke sie versucht haben, nachzuahmen, in der Hoffnung, ein bereits bekehrtes Publikum anzuziehen, aber die Frage ist, ob jemand den Stolz übertrifft, den The Last Faith zeigt, wenn es darum geht, seine Inspirationen zu ehren. Wie polierte Ehrenmedaillen baumeln Andeutungen von Castlevania und Bloodborne über der ausgestellten Brust dieses neuen Indie-Abenteuers, und es besteht absolut kein Zweifel, dass Fromsoftware und Konami ein- oder zweimal unter die Lupe genommen wurden. Es ist jedoch nichts falsch daran, hoch hinaus zu zielen, und im Fall von The Last Faith gibt es keinen Grund, sich in Gesellschaft seiner beliebteren großen Geschwister für eine Sekunde zu schämen, da sie zwischen diesen Ankersäulen bewährter Konzepte so viel Gutes tun.

Es ist schwer, die Optik nicht zu erwähnen, denn das ist es, was auf den ersten Blick auffällt. Die farbigen Pixel sind brillant über den Bildschirm verteilt, um Umgebungen zu schaffen, die in den dunklen Straßen von Yharnam oder der Ruine von Dracula nicht fehl am Platz aussehen würden. Alles hat eine düstere Schönheit, von den Objekten, die sich im Hintergrund abzeichnen, bis hin zu den Charakteren, die an der Spitze der Szenen operieren, und in Verbindung mit den flüssigen Animationen wird jedes Bild zu einem kleinen Meisterwerk, das der Spieler genießen kann. Auch die Abwechslung ist von höchster Qualität, denn von verfallenen Herrenhäusern bis hin zu Spukkrypten können wir alles besichtigen, und zwischendurch haben wir auch Zeit für Abstecher in stille Sümpfe und gefrorene Bergpassagen, in denen von sanften, warmen Farben bis hin zu eiskalten Tönen alles um Platz wetteifert.

All dies wird dann von einem traurigen und subtilen Soundtrack begleitet, der dem gesamten Erlebnis eine stimmungsaufhellende Decke hinzufügt, und der Rest der Geräuschkulisse leistet brillante Arbeit, indem er hallende Schritte oder eisige Schreie einfügt, um die Intensität zu erhöhen. Hinzu kommt, dass die Synchronsprecher einen tadellosen Job machen, um alle Charaktere zum Leben zu erwecken, und obwohl die meisten Darsteller eine schleppende und obskure Darstellung abliefern, tun sie dies mit einem Gefühl der Gelassenheit und des Selbstvertrauens, das einen als Spieler in die Welt hineinzieht, die man zu malen versucht.

In Bezug auf das Gameplay liefert The Last Faith eine gut komponierte Mischung zwischen dem oben genannten Castlevania und Bloodborne, aber es sollte klargestellt werden, dass es im Vergleich zu Miyazakis moderneren Souls-Abenteuern deutlich mehr in Richtung Symphony of the Night geht. Es wird einfach mehr Wert auf Geschwindigkeit und Tempo gelegt, und man muss nur selten durch monstergefüllte Räume und Höhlen kriechen, da man sich schnell stark und agil fühlt wie Alucard oder Simon Belmont. Im Übrigen ist dies ein relativ neuer Ansatz in einem Genre, das einem normalerweise von Zeit zu Zeit die Beine ausschlagen will, und ich applaudiere den Entwicklern dafür, dass sie sich nicht blindlings auf eine schwierige und frustrierende Erfahrung eingelassen haben, sondern einen schnelleren Mittelweg ohne ständige Geschwindigkeitsschwellen gefunden haben.

Aber denken Sie nicht, dass The Last Faith keine Herausforderung ist, denn das ist es. Die Herausforderung liegt jedoch in einzelnen Momenten, wie z. B. bestimmten Feinden oder Bossen, und in diesen Momenten müssen Sie innehalten und Ihre Strategie analysieren, um als Sieger hervorzugehen. Apropos Bosse: Hier sind einige der besten Beispiele des Genres, wenn es darum geht, schwieriges, aber faires Spieldesign darzustellen. Du versuchst nicht, zu viel auf einmal zu tun, aber die meisten Gegner haben klare Angriffsmuster, die sich nie unfair anfühlen, so dass du immer eine Chance hast, vom ersten Versuch an erfolgreich zu sein.

Es gibt jedoch nicht nur goldene und grüne Wälder, und es gibt ein paar Mängel, die zumindest vom Gesamtbild ablenken und ihm einen Vorteil verleihen. Zum Beispiel kannst du zu Beginn des Spiels eine von vier verschiedenen Klassen auswählen, und obwohl sie mit unterschiedlichen Attributen ausgestattet sind, ist ihre Startausrüstung identisch. Es ist seltsam, wählen zu können, ob man ein Magier oder ein Scharfschütze sein möchte, aber man kann nicht mit anderen Werkzeugen als einem Schwert beginnen, das auf der Kategorie Geschicklichkeit basiert. Sehr seltsam in der Tat. Ärgerlich ist auch, dass man sofort stirbt, wenn man vom Bildschirm springt oder in eine Dornengrube fällt. In den meisten anderen Spielen dieser Art wirst du normalerweise mit verlorenen Lebenspunkten bestraft, aber hier ist es sofort ein Game Over-Bildschirm, wenn du einen falschen Schritt machst. Es mag nach einer sehr trivialen Sache klingen, und um ehrlich zu sein, stört es dich selten, aber es verdirbt das Abenteuer dennoch etwas, wenn du dich nicht traust, nach versteckten Passagen oder versteckten Schätzen zu suchen, weil du weißt, dass du möglicherweise am letzten Speicherpunkt neu starten musst, wenn du einen Fehler machst.

Letztendlich bietet The Last Faith jedoch ein hochkompetentes Action-Adventure, das sich nicht schämt, seinen Idolen nachzueifern. Es bietet vielleicht nichts Neues unter der Sonne, aber wenn Sie Castlevanias reizvolle Spielbarkeit und Bloodbornes Gothic-Design-Denken mögen, wird The Last Faith Sie keine Sekunde enttäuscht lassen.