The Initiative verpflichtet ehemalige Mitarbeiter von Naughty Dog

Gerüchte bringen den Titel, an dem der Xbox-Game-Studios-Entwickler The Initiative derzeit arbeitet, mit der Perfect-Dark-Reihe in Verbindung. Gesichert ist zumindest, dass der Entwickler in den letzten zwei Jahren einige bekannte Namen aus der Branche verpflichtet hat. Nun können wir der Liste zwei weitere Namen zufügen.

Bei einem der neuen Mitarbeiter handelt es sich um Lee Davis, der als Animator an The Last of Us, Uncharted 2 und Uncharted 4 beteiligt war und zuletzt als leitender Nahkampfanimator an The Last of Us 2: Part II arbeitete. Laut dem LinkedIn-Profil von Lee Davis ist dieser nun "Lead-Gameplay-Animator" bei The Initiative.

Auch der zweite Neuzugang stammt von Naughty Dog. Laurent Manuel García Carro fungierte bei The Last of Us: Part II als "Character Shading Technical Director" und war zuvor - genau wie Lee Davis - an Uncharted 2, Uncharted 4 und dem ersten The Last of Us beteiligt. Carros offizieller Arbeitsbereich bei The Initiative: "Senior Shader Technologies".

Wir wissen zwar unverändert nicht, woran The Initiative arbeiten, zumindest scheint es, als müssten wir uns um die visuelle Qualität keine Sorgen machen.

Danke an Klobrille!