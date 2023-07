The Idol bekommt sehr kuriose Fünf-Sterne-Fan-Bewertungen

The Idol ist seit seinem Debüt ein Gesprächsthema. Die Serie wurde von der Kritik verrissen und als eine der schlechtesten TV-Serien des Jahres bezeichnet, außerdem war sie Gegenstand aller möglichen alarmierenden Geschichten über die Art und Weise, wie Situationen am Set gehandhabt wurden. Die jüngste Kontroverse ergibt sich aus der Bewertung der Show durch die Fans, da der Rolling Stone ein sehr ungewöhnliches Muster festgestellt hat.

Im Wesentlichen liegt The Idol auf Rotten Tomatoes derzeit bei 20 % bei Kritikern, aber bei 41 % bei den Fans. Warum? Nun, die Show hat viele Fünf-Sterne-Bewertungen von Fans, was selbst für "schlechte" Produkte nicht ungewöhnlich ist. Ungewöhnlich ist, dass von 500+ Fünf-Sterne-Bewertungen nur neun von Konten stammten, die zuvor eine Show bewertet haben, was bedeutet, dass 98% der Fünf-Sterne-Bewertungen von Erstkritikern stammten.

Es ist unklar, was genau hier passiert, aber eines ist sicher, es ist ein wenig faul.

Hast du The Idol schon gesehen? Würden Sie es mit fünf Sternen bewerten?