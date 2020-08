The Furious Wild bringt wilde Nanman-Krieger (und Tiere) zu Total War: Three Kingdoms

Obwohl Creative Assembly gerade erst Total War Saga: Troy veröffentlicht (oder eher verschenkt) hat, haben die Entwickler es parallel dazu geschafft, eine große Erweiterung für den letzten Ableger der Total-War-Reihe zu veröffentlichen - Total War: Three Kingdoms. Wie Publisher Sega soeben mitteilte, wird das Game am 3. September um die Stämme der sogenannten Nanman bereichert. Das DLC "The Furious Wild" führt vier neue Fraktionen mit ihren jeweiligen Anführern ein, das sind Meng Huo, König Mulu, Lady Zhurong und König Shamoke. Insgesamt erwarten euch 25 zusätzliche Einheiten, darunter mit Blasrohren und flammenden Keulen bewaffnete Krieger, sowie einige wilde Tiere (Elefanten und Tiger).

Um die Nanman, die den tiefen Dschungel im Süden Chinas besiedelt haben, sinnvoll in den Konflikt kurz nach Beginn unserer Zeitrechnung einzubinden, muss die bestehende Weltkarte erweitert werden. The Furious Wild außerdem wie gewohnt an einen neuen Content-Patch gekoppelt, der ein paar Überraschungen für bestehende Fans bereithält. Die Han-Dynastie mit zum Beispiel mit einem weiteren Kriegsfürsten unterstützt, außerdem wird es Änderungen an Belagerungsschlachten geben. Gegen 16:00 Uhr am 3. September müsste beides auf Steam live gehen.